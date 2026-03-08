■リードジャパンカップ2026（8日、三重・DMG MORIアリーナ）

リードクライミングの国内最高レベルの大会の一つ、リードジャパンカップ2026（LJC2026）が行われ、男子は大会連覇を狙っていた安楽宙斗（19、JSOL）が3位。トップは鈴木音生（21、静岡県⼭岳・スポーツクライミング連盟）で初優勝となった。女子は森秋彩（22、茨城県山岳連盟）が完登間近で落下するも、高度48＋で見事大会7連覇の偉業を成し遂げた。

リードとは12m以上の壁を制限時間6分以内にどこまで登れるかを競う種目。今大会は優先出場選手、ジャパンツアーのリードランキング上位選手が出場可能。安楽は予選を2位タイ、準決勝をトップで通過した。迎えた決勝は序盤から順調に壁を駆け上がり、先を狙ったが高度33に到達したところで惜しくも落下。

トップの鈴木は高度34＋で小俣史温（19、日本体育大学）と並ぶも、カウントバック（同高度の場合、準決勝など前ラウンドの成績にさかのぼって順位を決定する方式）により1位となった。

今年9月開催のアジア大会（愛知・名古屋）に「ボルダー」で内定している安楽。パリ五輪では銀メダルを獲得、昨年はIFSCクライミング世界選手権のボルダーで優勝し、世界王者になった。さらにワールドカップでも高い成績を収めており、ボルダー種目では2023年、2024年、2025年のシーズン総合優勝を達成し、3年連続で年間王者に。リード種目でも2023年に総合優勝を果たしており、ボルダーとリードの両方で世界トップクラスの実力を持っている。

リードでアジア大会に内定している吉田智音（21、摂南大学）は準決勝敗退。女子の小武芽生（28、エスエスケイフーズ）は8位だった。

【男子結果】

1位 鈴木音生

2位 小俣史温

3位 安楽宙斗

【女子結果】

1位 森秋彩

2位 野中生萌

3位 小池はな



※写真は森秋彩選手