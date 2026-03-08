『北海道チーズ蒸しケーキ』などのシリーズに「絶対食べたい！」新味 『宇治抹茶蒸しケーキ』新登場
山崎製パンの公式Xが8日までに更新され、新商品『宇治抹茶蒸しケーキ』が紹介された。
【写真】「これ絶対食べたい！」 『宇治抹茶蒸しケーキ』ビジュアル
同社の蒸しケーキでは『北海道チーズ蒸しケーキ』をはじめ、『ベルギーチョコ蒸しケーキ』などが知られるが、『宇治抹茶蒸しケーキ』は抹茶味の新商品となる。
「京都府産宇治抹茶パウダーを使用した、ふんわりしっとり食感の蒸しケーキが新登場」とし、「ふわっと広がる程よい抹茶の苦みと香り…『茶』マークの刻印で見た目にもこだわりました」とビジュアルを披露した。
これに対して「これ絶対食べたい！」「めちゃくちゃ美味しそうなので、買います」など、期待の声が広がっている。
【写真】「これ絶対食べたい！」 『宇治抹茶蒸しケーキ』ビジュアル
同社の蒸しケーキでは『北海道チーズ蒸しケーキ』をはじめ、『ベルギーチョコ蒸しケーキ』などが知られるが、『宇治抹茶蒸しケーキ』は抹茶味の新商品となる。
「京都府産宇治抹茶パウダーを使用した、ふんわりしっとり食感の蒸しケーキが新登場」とし、「ふわっと広がる程よい抹茶の苦みと香り…『茶』マークの刻印で見た目にもこだわりました」とビジュアルを披露した。
これに対して「これ絶対食べたい！」「めちゃくちゃ美味しそうなので、買います」など、期待の声が広がっている。