群馬がPK戦を制して勝ち点2ゲット、栃木CはPK戦負けも…開幕4連敗はストップ、初の勝ち点獲得
[3.8 J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節 栃木C 1-1(PK3-5) 群馬 CFS]
J2・J3百年構想リーグEAST-Aは8日に第5節を行った。栃木シティとザスパ群馬の対戦は、1-1のPK戦の末に、群馬が5-3で勝利した。
開幕4連敗と苦境の栃木Cだが、前半23分に先制ゴールを決める。FW西谷和希が左サイドからクロスを上げると、PA内のファーサイドでFW吉田篤志が胸トラップ。冷静に右足シュートを決め切り、均衡を打ち破った。
しかし、前半39分に群馬が追いつく。敵陣PA手前からDF菊地健太、FW中島大嘉とつないでいき、最後はMF藤村怜が右足シュートを決める。1-1と同点にした。
後半も両チームともにチャンスを作るが、決め切れないまま90分が終了してPK戦へ。群馬が5-3でPK戦を制した。栃木Cは勝利こそできなかったが、勝ち点1を手にした。
