カズが後半AT3分から途中出場、最年長出場記録を59歳10日に更新
[3.8 J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節 福島2-2 長野 とうスタ]
福島ユナイテッドFCのFW三浦知良が、J2・J3百年構想リーグの最年長出場記録を59歳10日に更新した。
開幕5戦目にしてホーム開幕戦を迎えた福島は、カズが2試合連続のベンチ入り。前節は出場がなかったが、4-2とリードした後半アディショナルタイム3分から途中出場して、先発した2月7日の甲府戦以来、4試合ぶりの出場を果たした。
1967年2月26日が誕生日のカズは、59歳になって初めての試合出場となった。
試合は2-2で折り返した後半7分にMF上畑佑平士がこの日2点目となる勝ち越し弾を記録。同16分にはFW清水一雅のゴールで突き放した。開幕4連敗だった福島だが、ホーム開幕戦で今季初勝利をあげている。
