秋田が“奥羽本戦”で2024年以来の勝利! ホーム開幕戦の山形を1-0で下す
[3.8 J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節 山形 0-1 秋田 NDスタ]
J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節が8日に開催され、3位ブラウブリッツ秋田は敵地で4位モンテディオ山形を1-0で下した。前節の敗戦を引きずることなく2試合ぶりの勝利。山形は今季初の2連敗を喫した。
両チームのホームタウンを結ぶJR奥羽本線にかけて名付けられた“奥羽本戦”。最初に会場を沸かせたのは、ホーム開幕戦の山形だった。
前半5分、MF土居聖真がミドルレンジから右足でシュート性のボールを蹴ると、MF中村亮太朗がヘディングでコースを変えて押し込む。しかし、オフサイドで得点は認められない。
その後も山形は相手ゴールを襲ったが、スコアレスで前半終了。後半もチャンスを生かせずにいると、後半13分に秋田が先制した。
高い位置でボールを奪った流れから中央のMF中野嘉大がマークを引き付け、ペナルティエリア左にパス。受けたFW佐川洸介がブロックに来たGK渋谷飛翔やMF寺山翼を冷静な切り返しでいなし、右足で2戦連発の今季2点目を挙げた。
秋田は好セーブを続けるGK山田元気を中心にリードを守り切り、1-0の完封勝利。“奥羽本戦”では2024シーズン以来、4試合ぶりの白星となった。
