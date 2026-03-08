『家、ついて』“素敵やな、みたいな”3時間SPを放送 番組中にはMC・ビビる大木＆矢作兼から“重大発表”
テレビ東京は15日、『家、ついて行ってイイですか？自分なりの“幸せ”を見つける3時間半SP』（後6：30）を放送する。番組では「重大発表」（テレ東）もある。
【写真】番組では“重大発表”！笑顔を見せる佐々木久美
今回は「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」として、さまざまな事情を抱えながらも、心身ともに心地よい“自分なりの幸せ”を見つけ、力強く生きる人々の人生に密着する。
人とのつながりがもたらす数奇なドラマや、我が道を突き進む大人たち、さらには不登校を乗り越え前向きに生きる家族など「ウェルビーイング（心身の充実・幸福）」の形は人それぞれであることが、深く心に刺さるラインナップで届ける。
今回はスペシャル放送にふさわしく、多彩なゲスト陣が番組を盛り上げる。矢本悠馬、小泉孝太郎、近藤春菜（ハリセンボン）を迎えたパートでは「マンダリンオリエンタル東京」のチャペルを借り切って収録。絶品の「桜の風呂敷弁当」を堪能しながら、ゲスト自身の“ちょっと幸せな瞬間や”、一足早い春を感じられる華やかなスタジオトークが満載となっている。
別パートのゲストには、小籔千豊、佐々木久美も登場。2人ならではの鋭いツッコミや温かい目線で、強烈な個性を持つ住人たちのVTRを見守る。
今回の放送では、MCのビビる大木・矢作兼（おぎやはぎ）から「超重大発表」（テレ東）もあるという。テレ東は「いつも番組を応援してくださる皆様がアッと驚くようなサプライズを用意しています！重大発表にもご注目ください！」としている。
■矢本悠馬 コメント
笑いあり感動ありで、グッとくるエピソードが多かったです。僕は、家を片付けられない若い女の子2人が、これから別々に暮らすVTRが結構好きでしたね。短編映画を見てる感じで面白かったです。
■小泉孝太郎 コメント
めちゃくちゃ良い時間でした。それぞれのご家族の方、その人のドラマがあって。体の底から笑える方はいたし、本当に…苦しくなるような家族もいて。とにかく見入ってしまいました。
■近藤春菜（ハリセンボン）コメント
全部印象に残っているんですけど、友達同士で住んでいて、自分たちで“ゴミ屋敷”って言ってた2人。あの部屋の感じは忘れられないですね。一口に言っても、そこにもなんか色々見えてくるなと思って。
■小籔千豊 コメント
今まではウルウルとなる感動回が多くて今日も楽しみにしていたんですが、ウルウルよりも勉強になったり笑けるけど素敵やな、みたいな回でした。今日見た方、最初は「おやおや？」みたいな入りだったんですが、最後まで見たら皆さん良い方だなと。勉強になりました。
■佐々木久美 コメント
街に人っていっぱいますけど、その方それぞれに人生ストーリーがあるっていうのは、この番組で毎回VTR見る度に、「人ってそれぞれ人生があるんだ」ってすごく分かるので、今日も楽しませていただきました。
