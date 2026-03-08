天童よしみ、父との思い出の2ショット公開「目鼻立ちがそっくり」「大切な御守りですね」 父の「17年目の命日」報告
歌手の天童よしみ（71）が8日、自身のインスタグラムを更新。父との幼少期ショットを公開した。
【写真】「目鼻立ちがそっくり」父との思い出の2ショットを公開した天童よしみ
天童は「3月7日は最愛の父が亡くなって17年目の命日です」と報告。「作詞家の水木れいじ先生は忘れずに お花と そしてこの写真 私が七五三参りで父と写した写真です この写真を大切に持っていて下さった」と紹介し、幼少期の頃の天童と、天童の肩に手を添える父の、思い出深いモノクロの親子写真をアップした。
「嬉しいです 父も喜んでいます」と話す天童は、「父が亡くなった後 私は新歌舞伎座の座長公演でした」と当時を回想。「歌はボロボロだけどみなさまのおかげで最後まで務める事が出来ました」と振り返り、「これからも 強い精神と優しい心 暖かさ忘れずに歌って行きたいと思います」と前向きな気持ちを記した。
この投稿には、「大切な大切なお写真ありがとうございます」「素敵なSHOT お父様もずっと見守ってくれてます」「お父様と目鼻立ちがそっくりですね」「大切な御守りですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「目鼻立ちがそっくり」父との思い出の2ショットを公開した天童よしみ
天童は「3月7日は最愛の父が亡くなって17年目の命日です」と報告。「作詞家の水木れいじ先生は忘れずに お花と そしてこの写真 私が七五三参りで父と写した写真です この写真を大切に持っていて下さった」と紹介し、幼少期の頃の天童と、天童の肩に手を添える父の、思い出深いモノクロの親子写真をアップした。
この投稿には、「大切な大切なお写真ありがとうございます」「素敵なSHOT お父様もずっと見守ってくれてます」「お父様と目鼻立ちがそっくりですね」「大切な御守りですね」などのコメントが寄せられている。