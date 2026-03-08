北陽・虻川、夫・桝谷周一郎と夫婦共演「似てるかな？」
お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子が5日までにインスタグラムを更新。夫婦で共演したテレビ番組のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
虻川が「昨日は料理人夫の周一郎さんとノンストップ！」と投稿したのは『ノンストップ！』（フジテレビ系）のオフショット。写真には、笑顔で並ぶ夫婦の姿が収められている。
投稿の中で虻川が「夫婦で似てると言われてるけど似てるかな？今は似てない気がするぞ」とつづると、ファンからは「言われてみればお二人似てます」「ずっと思ってたけど、とっても似てますよ」「すごく似てきてます」といった声が集まっていた。
引用：「北陽 虻川美穂子」インスタグラム（＠hokuyou.abukawa）
