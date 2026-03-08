◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）

昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒で日本勢トップの２位だった。連覇を達成したシェイラ・チェプキルイ（ケニア）にわずか２秒届かなかったが、ゴール直前までデッドヒートを繰り広げた。佐藤を含め、６名が２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。

スポーツジャーナリスト、１９８４年ロス五輪日本代表の増田明美さん（６２）が佐藤の粘りの走り、風の強いコンディションでのレースについて解説した。

佐藤早也伽さんが大好きなのは「うさまるちゃん」ですが「驚異的な粘りのうさまるちゃん」に成長しました。ケニアのチェプキルイ選手に最後の直線までついて行った。よく粘りましたよね。今までだったら、もう少し前に引き離されていたと思います。走りにも安定感とキレがありますし、最後の速いペースの中でのスタミナ維持がすごかったです。

すごい風の中のレースでＭＧＣの出場権を６人がとりました。全体的にレベルが上がりましたよね。体が小さい私も当時、風は苦手でした。同じ１５０センチという身長でも、野口みずきさんはウェートトレーニングでスクワットを７０キロ上げていたくらい、体が筋肉質。ゴムまりみたいに、弾むように走る野口さんみたいなタイプだったら、風もそんなに影響が無いと思います。私は腹筋が強かったけど、体全体の筋肉が強かったかというと、そうでもなかったですね。今回のレースで、マラソンは自然の影響をもろに受けるものだと改めて感じました。

１５キロまで、田中希実さんがペースメーカーを務めました。さすが田中希実さんですね。緻密（ちみつ）。クレバーな、聡明な田中希実さんらしいペースメイクでした。ペースメーカーを経験して、ロサンゼルス五輪の後くらい、マラソンもいよいよかなと思います。あのスピードを持ってのマラソン、見てみたいですね。（スポーツジャーナリスト、１９８４年ロス五輪日本代表）