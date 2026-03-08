来日記者が目撃した光景とは

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が7日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで韓国と対戦。8-6で逆転勝ちし、2連勝とした。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）は2試合連続となる本塁打を含め2打数2安打1打点だった。試合後の会見では、あまりの混雑ぶりに、米記者がある珍シーンを目撃することになった。

この試合、大谷は3回に同点となるソロ本塁打。6日台湾戦の満塁弾に続き、2戦連発となった。

試合後の会見には大谷が登場したが、世界各国のメディアが集結し、大混雑に。定員オーバーで入れない記者もいた。現場にいた米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のナショナル野球ライターのサム・ブラム記者も入れなかった1人。すると、そこで驚きの光景を目撃した。メディア関係者が大谷の会見音声が流れると思われる場内のスピーカーにスマートフォンを当てていたのだ。

ブラム記者は自身のXに「（定員オーバーの）ショウヘイ・オオタニの記者会見で、席を確保できなかったけど、音声だけはどうしても必要な時」と記し、スピーカーにレコーダーを掲げる実際の写真を公開。米ファンからは「ドア越しにオオタニを録音してるのは、ワイルドすぎる」「みんなが知らないだけで、実はこれよく起きているぞ」「オオタニがまた無双してる（爆笑）」「こういうのを見ると、あの中にいなくて本当によかったって思う」「まじか、これが史上最高ってやつなのか」「これは天才的。でも、こういう時のためにプール取材の記者がいて、音声を共有できるようにすべきだよな。この執念には脱帽するけど」など驚きや感銘の声が上がっていた。



