未来古代楽団、ワンマン公演一般チケット販売開始
2026年5月7日（木）Zepp DiverCityにて開催される未来古代楽団のワンマン公演＜祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ（おおいなるかみのおぶりびお）』＞のチケット一般発売がスタートとなり、あわせて公式グッズ全11種の先行事前販売も実施となった。
◆チケット一般発売申込フォーム
https://miraikodai.com/link/FoF6_general
◆グッズ事前申込みフォーム（公式オンラインショップ）
https://miraikodai.com/link/FoF6_goods
◆受付期間：2026年3月7日（土）11：00〜2026年3月31日（水）23：59（日本時間）
◆受取方法：会場受取（5/7 Zepp DiverCity）または配送（別途送料）
※事前購入は先着順・在庫がなくなり次第終了。
※会場受取を選択した場合、当日身分証の提示をお願いすることがあります。購入時の注意事項を必ずご確認ください。
※事前購入のキャンセル・返品は原則不可（初期不良は交換対応）。
＜未来古代楽団 祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」＞
2026年5月7日（木）
＠Zepp DiverCity（TOKYO）
18：00開場／19：00開演
出演：
MEMBER
・砂守岳央（主宰）
・松岡美弥子（ピアノ）
・吉田和人（ギター）
・吉田篤貴（ヴァイオリン）
・豊田耕三（アイリッシュフルート/ティンホイッスル）
・米光椋（コントラバス）
・田中教順（パーカッション）
GUEST
・安次嶺希和子
・新居昭乃※初出演
・戌亥とこ※初出演
・霜月はるか
・松田悟志（朗読）※初出演 and more…
チケット：全席指定 8,500円（税込・ドリンク別）
※入場時600円（税込）が必要になります。
一般チケット発売受付期間： 3月7日（土）11：00〜5月5日（火・祝）18：00
チケット申込（特設サイト）： https://miraikodai.com/link/FoF6_general
[問]Q-nine株式会社 info@q-nine.com
◆未来古代楽団オフィシャルサイト