2026年5月7日（木）

＠Zepp DiverCity（TOKYO）

18：00開場／19：00開演

出演：

MEMBER

・砂守岳央（主宰）

・松岡美弥子（ピアノ）

・吉田和人（ギター）

・吉田篤貴（ヴァイオリン）

・豊田耕三（アイリッシュフルート/ティンホイッスル）

・米光椋（コントラバス）

・田中教順（パーカッション）

GUEST

・安次嶺希和子

・新居昭乃※初出演

・戌亥とこ※初出演

・霜月はるか

・松田悟志（朗読）※初出演 and more…

チケット：全席指定 8,500円（税込・ドリンク別）

※入場時600円（税込）が必要になります。

一般チケット発売受付期間： 3月7日（土）11：00〜5月5日（火・祝）18：00

チケット申込（特設サイト）： https://miraikodai.com/link/FoF6_general

[問]Q-nine株式会社 info@q-nine.com