映画「ツイスターズ」や半自伝的作品「ミナリ」で評価を高めたリー・アイザック・チョン監督が、ワーナー・ブラザース製作の「オーシャンズ11」前日譚映画から降板したことが明らかになった。チョン監督は主演およびプロデューサーを務める女優のマーゴット・ロビーとともに本作に参加していたが、製作途中で退くかたちとなった。



デッドラインの報道によると、ワーナー・ブラザースの広報担当者は「創作上の相違による、円満な別れ」と説明している。



また、ワーナー・ブラザースとマーゴットの製作会社ラッキーチャップは、共同声明でチョン監督を称えた。「リー・アイザックは唯一無二の映画的才能の持ち主であり、そのビジョンとパートナーシップはワーナー・ブラザースとラッキーチャップにとって、この歩みの中で非常に貴重なものでした」「彼と仕事をした経験は、将来的に再び一緒に仕事をしたいという私たちの意欲を、より一層強めるものとなりました」としている。



物語の詳細は伏せられているが、「オーシャンズ」シリーズに主演した俳優のジョージ・クルーニーが本作について示唆的な発言をしており、俳優のブラッドリー・クーパーがマーゴットと共演する可能性があるとされている。ジョージは2023年、Uproxxのインタビューで、「彼らは僕の両親を演じることになるんだ」「みんな本当に才能があって、きっと上手くやるよ。僕はファンとして観に行くだけさ」と語っていた。



