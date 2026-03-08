²áµî20Ç¯¤ÇÌó2ÇÜÁý¤Ë¡ÄÆý¤«゙¤ó¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¡×¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¡È¼õ¤±¤ë¤Ù¤¸¡¿Ç¡É¤È¤Ï¡©
¡¡ÈÕº§¤ä¾¯»Ò²½¡¢¿©À¸³è¤Î²¤ÊÆ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ï²áµî20Ç¯¤ÇÌó2ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡È¸½ÂåÉÂ¡É¤È¤¤¤¨¤ëÆý¤¬¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢½½Ê¬¼£ÎÅ²ÄÇ½¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·Ç¯²ÊÀìÌç°å¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡±ÉÍÜ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î²¼Êý¹À»Ë¶µ¼ø¤À¡£²¼Êý¶µ¼ø¤¬Àâ¤¯¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤7Âç¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Ï¡©¡Ê½é½Ð¡§¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×2025Ç¯10·î24ÆüÇÛ¿®¡Ë
ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï5³äÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤ÎÄã¤µ
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ê1¡ËÆý¤¬¤ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤âºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤ÎÄã¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¤ÏØí´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤³ä¤Ë¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ä²½³ØÎÅË¡¤ò»Ü¤»¤Ð¡¢·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤¬¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤é¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö±¡Æâ¤¬¤óÅÐÏ¿¡¡2014¡Ý2015Ç¯5Ç¯À¸Â¸Î¨½¸·×¡×¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æý¤¬¤ó¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï91.6¡ó¡Ê½÷À¡Ë¡£Éô°ÌÊÌ¤Î¤¬¤ó¤Ç¡¢½÷À¤Î»àË´¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤¬71.1¡ó¡Ê½÷À¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤À¸Â¸Î¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï98.9¡ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ü¤äÇÙ¤Ê¤É¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤¬±ó³ÖÅ¾°Ü¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤È¤Ê¤ë¤È5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï39.8¡ó¤Þ¤ÇµÞÍî¤¹¤ë¡£Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤¬¿ä¾©¤¹¤ëÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¹ñÆâ¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿ÇÎ¨¤ÎÄã¤µ¤À¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤Ï47.4¡ó¤È¡¢5³ä¤òÀÚ¤ë¡£
¡Ö¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬76.5¡ó¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¤Ï74.2¡ó¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢´Ú¹ñ¤¬65.9¡ó¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àè¿Ê¹ñÃæ¤Ç¤âºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµÎÁ¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ôÀé±ß¤ÎÊä½õ¶â¤¬½Ð¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¸¡¿ÇÎ¨¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¡£½õ¤«¤ëÌ¿¤ò¼«¤é¤Ê¤²¤¦¤Ä¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¸«²á¤´¤»¤Þ¤»¤ó¡£40ºÐ¤«¤é¤ÏÉ¬¤º2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£¼õ¤±¤ë¤Ù¤¸¡¿Ç¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ÈÄ¶²»ÇÈ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ÏÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç·ù¤¬¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆýÁ£¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¤ÏÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸¡ººµ»»Õ¤ä°å»Õ¤Îµ»ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸«Íî¤È¤·¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ÈÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤òËèÇ¯¸ò¸ß¤Ë¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸«Æ¨¤·¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¡Ê2¡ËÆý¤¬¤ó¤Î5¡Á10¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°äÅÁÀÆý¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
