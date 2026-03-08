新潟空港（新潟市東区）で昨年９月に起きた航空自衛隊機の滑走路逸脱事故を巡り、空自が６日公表した調査結果では、機長が着陸時に必要な車輪を出す指示を怠った経緯が明らかになった。

森田雄博航空幕僚長は同日の臨時記者会見で「新潟空港および周辺住民、利用者にご迷惑をおかけした」と陳謝した。

空自によると、事故の直接的な原因は、車輪を出さずに胴体着陸したこととされた。機長は本来必要な車輪を出す指示を怠り、車輪を出す操作を行う副操縦士も必要な確認手順を踏まなかったという。

事故に至る経緯では、機長が着陸の１０分ほど前に訓練計画を変更。機長も副操縦士も速度コントロールに集中し、車輪操作について「２人とも失念している状態」が生じたとみられる。

空自によると、着陸直前の訓練計画変更は通常しないという。離陸前に準備した通りに訓練を実施し、仮に計画変更する場合でも、全搭乗員に変更について説明することが必要だという。

再発防止策として、〈１〉基本手順の確実な実施〈２〉適切な訓練管理〈３〉安全な運航管理――に取り組む。具体的には、計画変更時の確実な手順確認や、操縦能力などを考慮した訓練計画の作成・変更に努めるとした。

事故は昨年９月１９日午前１１時５２分頃発生。空自の救難捜索機「Ｕ１２５Ａ」が滑走路を逸脱し、部品などが散乱。滑走路が約４時間閉鎖され、１５便が欠航、２便が目的地を変更した。搭乗員５人は無事だった。