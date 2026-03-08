犬の心理を読み取るために注目すべき行動

1.しきりにあくびをすること

しきりにあくびをすることは、犬の心理を読み取るために注目すべき行動です。

座ったまましきりにあくびをしている、立ったまましきりにあくびをしている、ケージやベッドに行って寝ようとはしない、といった行動はとくに要注意です。

「不安」や「緊張」や「警戒」の気持ちがあり、その気持ちを落ち着かせようとしているため、あくびが止まらなくなってしまっているのです。

犬がしきりにあくびをするのは自分の気持ちを落ち着かせたいからです。不安や緊張や警戒する対象から離してあげる対処をしましょう。

2.しきりに口の周りを舐めること

しきりに口の周りを舐めることは、犬の心理を読み取るために注目すべき行動です。

「ストレス」や「戸惑い」の気持ちがあるときの行動で、あくびのときと同じように、自分の気持ちを落ち着かせるための行動です。

ストレスからよだれの分泌量が増え、ぺちゃぺちゃと音を立てながらしきりに口の周りを舐めることがあります。

よだれが垂れてしまうほどの分泌量であれば、極度の緊張状態にあると言えます。すぐに犬が落ち着ける場所に移動しましょう。

3.ジッと見つめてくること

ジッと見つめてくることは、犬の心理を読み取るために注目すべき行動です。

ジッと見つめてくる犬の目が合ったとき、パッと表情が明るくなったり、口角が上がって笑っているように見えたり、しっぽを振るなどするときは、「要求」「期待」の気持ちがあります。

お散歩に連れて行ってほしい、おやつがほしい、一緒に遊んでほしいなど、何かおねだりしたいことがあるのでしょう。

ジッと見つめてくる犬と目を合わせようとしたとき、スッと目を逸らしたり、見開いた目から白目部分が見えていたり、顔をそむけるなどするときは、「不安」「緊張」「警戒」の気持ちがあります。

犬の不安やストレスを高めることがあるため、犬の目をジッと見つめない、無理に近づいたり触れたりしないことが大切です。

4.飼い主の顔や手を舐めること

飼い主の顔や手を舐めることは、犬の心理を読み取るために注目すべき行動です。

犬が飼い主の顔や手を舐めるのは「安心」「リラックス」「愛情」の気持ちがあるからです。加えて甘えたい気持ちもあるのでしょう。

もしも飼い主の顔や手を執拗に舐め続けることがあれば、それは「不安」「依存」「独占」などの気持ちがあるからであると言えます。安心したくて飼い主の顔や手を舐め続けるのでしょう。

愛犬の気持ちを理解してあげる方法

愛犬の普段の様子をよく観察し、「ちょっと行動がおかしいかも…」と感じられたとき、普段の様子と今の様子を比較することで、小さな変化や異変にも気づきやすくなります。

不安そうにしているとき、警戒しているときは、愛犬と飼い主であっても無理なスキンシップはしない方がよいでしょう。

行動だけでなく、食欲はあるのか、嘔吐や下痢はしていないかなども確認し、数日の間の愛犬の健康状態や出来事も振り返ってみましょう。

愛犬の気持ちを知るためのヒントが隠れていることがあります。

まとめ

犬の心理を読み取るために注目すべき行動を4つ解説しました。

しきりにあくびをすること しきりに口の周りを舐めること ジッと見つめてくること 飼い主の顔や手を舐めること

犬の気持ちは行動にもよくあらわれます。日頃の何気ない行動にも愛犬が飼い主に伝えたいメッセージが込められています。

今愛犬がどんな気持ちでいるのか分からない…というときは、飼い主の方からも行動してみましょう。愛犬の反応と行動によって、理解が深まるかもしれません。