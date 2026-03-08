全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下のホテルショップ『富士屋ホテル ホテル・ショップ』です。

とっておきの箱根土産をピックアップ！

蓋を開けると上質なバターの香りがふわ〜。丁寧に作り込まれたホームメイドの焼菓子が美しく詰まっている。もらったら感激必至のおみやだ。

富士屋ホテルホームメイド本館焼菓子詰合せ5000円

『富士屋ホテル ホテル・ショップ』富士屋ホテルホームメイド本館 焼菓子詰合せ 5000円

［施設名］『富士屋ホテル ホテル・ショップ』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359食堂棟・地下1階

［電話］0460-82-2211（受付時間8時〜20時半）

［休日］無休

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

