「本当に条件は同じ？」インドの“０−11”大敗に元なでしこJエースが問題提起。女子サッカーの環境差に言及「批判を向けるのは、全体像を見逃している」【女子アジア杯】
なでしこジャパンの大勝を巡り、元日本女子代表エースが持論を発信した。
2011年のワールドカップ優勝を経験したレジェンドで、昨年現役を引退した永里優季氏が３月８日、自身のXで女子アジアカップでの大差の試合について言及した。
なでしこジャパンは７日、オーストラリアで開催されている女子アジア杯のグループステージ第２節でインドと対戦し、11−０で大勝。試合後、日本とインドの選手たちのプレー環境の差に言及する海外ファンの投稿に触れる形で、永里氏が英語でメッセージを発信した。
永里氏は「サッカーの世界ではよくこう言われる。『条件は同じだ』と。ピッチは同じだ。ボールは同じだ。試合時間も同じだ」と前置きしながらも、「だが、本当に同じだろうか？」と問題提起した。
さらに、「ヨーロッパやアメリカでプロとして戦う選手ばかりのチームが、フルタイムの仕事をこなしながらサッカーをする選手たちで構成されたチームと対戦する場面を想像してみてほしい」とし、「トレーニング環境。練習時間。回復。そしてサッカーに捧げられる時間。それでも条件は同じと言えるだろうか？」と問いかけた。
そして、「ピッチの上ではすべてが平等に見えるかもしれない。だが、選手たちをそのピッチに導く条件は平等ではない。スタート地点が真に同じであることは決してない」と指摘した。
一方で、「それでもサッカーは、スタート条件が違ってもチームが勝利できるスポーツだ」とも言及。そのうえで「だからこそ、その差が大きすぎる時、敗戦後に選手たちにすべての批判を向けるのは、全体像を見逃していることが多い」と見解。結果だけで選手を批判する風潮に警鐘を鳴らした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山本柚月のゴラッソ＆長谷川唯の追加点！
2011年のワールドカップ優勝を経験したレジェンドで、昨年現役を引退した永里優季氏が３月８日、自身のXで女子アジアカップでの大差の試合について言及した。
なでしこジャパンは７日、オーストラリアで開催されている女子アジア杯のグループステージ第２節でインドと対戦し、11−０で大勝。試合後、日本とインドの選手たちのプレー環境の差に言及する海外ファンの投稿に触れる形で、永里氏が英語でメッセージを発信した。
さらに、「ヨーロッパやアメリカでプロとして戦う選手ばかりのチームが、フルタイムの仕事をこなしながらサッカーをする選手たちで構成されたチームと対戦する場面を想像してみてほしい」とし、「トレーニング環境。練習時間。回復。そしてサッカーに捧げられる時間。それでも条件は同じと言えるだろうか？」と問いかけた。
そして、「ピッチの上ではすべてが平等に見えるかもしれない。だが、選手たちをそのピッチに導く条件は平等ではない。スタート地点が真に同じであることは決してない」と指摘した。
一方で、「それでもサッカーは、スタート条件が違ってもチームが勝利できるスポーツだ」とも言及。そのうえで「だからこそ、その差が大きすぎる時、敗戦後に選手たちにすべての批判を向けるのは、全体像を見逃していることが多い」と見解。結果だけで選手を批判する風潮に警鐘を鳴らした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】山本柚月のゴラッソ＆長谷川唯の追加点！