「本当に条件は同じ？」インドの“０−11”大敗に元なでしこJエースが問題提起。女子サッカーの環境差に言及「批判を向けるのは、全体像を見逃している」【女子アジア杯】

「本当に条件は同じ？」インドの“０−11”大敗に元なでしこJエースが問題提起。女子サッカーの環境差に言及「批判を向けるのは、全体像を見逃している」【女子アジア杯】