「QBK状態からゴール」「逆プスカシュ賞あげたい」マンC戦士の“フリーズ弾”が大反響！「当てるだけというか当たっただけ」
急にボールが来ても、きっちりと決めてみせた。
現地３月７日に開催されたFAカップ５回戦で、マンチェスター・シティはニューカッスルと対戦。３−１で逆転勝利を収め、準々決勝に駒を進めたなか、39分の同点弾が注目を集めている。
ペナルティエリア左でボールを持ったジェレミー・ドクが、グラウンダーのクロスを供給。これにマテウス・ヌネスがニアで反応するも合わせられず、ファーに流れたところでサビーニョが押し込み、今季３点目を挙げた。
フィニッシュの際、サビーニョは自分の元にボールが転がってくると思っていなかったのか、驚いてフリーズするようなリアクションを見せたのだ。シュートというよりも、ただ足に当てただけだった。
このシーンを『U-NEXT』の公式Xが「ドクが切り裂き、立っていただけのサビーニョが同点弾。そこにいることが大事です」と綴り、公開。大きな反響を呼び、様々なコメントが寄せられている。
「“QBK”状態からゴールを決めるサビーニョ」
「サビーニョ『え？』観ていた私も『え？』」
「サビーニョ面白すぎる」
「多分シュートしてたら外してた」
「当てるだけというか当たっただけ」
「これで膝スラするのおもろい」
「逆プスカシュ賞あげたい」
形はどうであれ、ゴールはゴール。21歳のブラジル代表MFは喜びを爆発させ、膝スライディングを炸裂させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】急にボールが来ても――マンCサビーニョの珍しいゴール
現地３月７日に開催されたFAカップ５回戦で、マンチェスター・シティはニューカッスルと対戦。３−１で逆転勝利を収め、準々決勝に駒を進めたなか、39分の同点弾が注目を集めている。
ペナルティエリア左でボールを持ったジェレミー・ドクが、グラウンダーのクロスを供給。これにマテウス・ヌネスがニアで反応するも合わせられず、ファーに流れたところでサビーニョが押し込み、今季３点目を挙げた。
このシーンを『U-NEXT』の公式Xが「ドクが切り裂き、立っていただけのサビーニョが同点弾。そこにいることが大事です」と綴り、公開。大きな反響を呼び、様々なコメントが寄せられている。
「“QBK”状態からゴールを決めるサビーニョ」
「サビーニョ『え？』観ていた私も『え？』」
「サビーニョ面白すぎる」
「多分シュートしてたら外してた」
「当てるだけというか当たっただけ」
「これで膝スラするのおもろい」
「逆プスカシュ賞あげたい」
形はどうであれ、ゴールはゴール。21歳のブラジル代表MFは喜びを爆発させ、膝スライディングを炸裂させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】急にボールが来ても――マンCサビーニョの珍しいゴール