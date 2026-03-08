ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）が8日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、現役時代の失敗談を語った。

五輪ではペアを解説。金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）の木原とかつてカップルを組んでおり、「凄い」8連発や「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視聴者から好評だった。

番組では「爆笑問題」の2人が、高橋さんの人となりを解剖。好きな食べ物について聞かれた高橋さんは、「シャインマスカット、カキ、牛タン、あとラーメンの太めん」と答えた。

特にカキはこの日の本番前にも「食べたいね」と話していたといい、「20個以上、食べちゃいますよ、一気に」と熱愛ぶりを語った。

「試合前に20個食べて…」。その豪快すぎるエピソードに、一同は「えっ！？」と驚きの声。太田光から「一応、控えたりするじゃん？」と問われると、高橋さんは「タウリンが豊富なんですよ。特にカキには…貝類ね、含まれていて、パワーが出ると思って」と解説した。

しかし、そのカキで大失敗したことがあるという。「食べたら、当たっちゃって。それで最下位になったんですけど、滑りきったんですけど、後から村上佳菜子ちゃんに爆笑されました」と明かした。

カキの生食を「誰も止めてくれなかった」といい、「3人当たったんですよ。そこのカキで。ジャッジが1人と2人の選手。2人は棄権して、ジャッジも仕事に入らなかったです」と説明。「私は滑りました。滑りきりました。タウリンの力です」と自画自賛したが、太田からは「タウリンの力じゃないよ…」とツッコミを受けていた。