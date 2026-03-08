牡羊座・女性の運勢

やる気や物ごとに対する明るい前向きさが上がってくるのを感じ取れる、力強いタイミング。すでに「やりたいこと、進むべき方向は見えている」と感じていそうな牡羊座ですが、そこには若干の気負いや不安があったのかも。でも今週からは（それがなくなるわけではないけれど）、新たな何かが加わって「先が楽しみになってきた！」に傾き出します。そう思うに至る具体的な展開もありそうですが、裏ではだんだん調子がよくなってくる心身の状態。この辺もありそう。不安定さが抜け、リラックスが増すのかも。頑張りたいなら、まず日々を楽しんで。放っておいてもあなたのスイッチはちゃんと入ります。

牡羊座・男性の運勢

自分のなかで、新たな挑戦心が湧いてくるのを実感できそうなパワフルなタイミングでしょう。特にいままでは義務感、責任感から「やらなくては」と思っていたことに対し、新たな興味や前向きさを引き出す何かがもたらされるのかも。能動性のスイッチが入ったことを実感でき、従来の自分らしさが戻ってきたと感じられるかも。またその裏では、日常面や心身の安らぎがプラスの効果をもたらしています。いい意味で力が抜け、不安が解消されつつあるからこそやる気も生まれるのですね。自分を信じましょう。よい方向に向かえますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ