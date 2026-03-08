牡牛座・女性の運勢

人との穏やかな関係のなかで、深くリラックスし心が開いていく実感が得られるタイミングです。ここまで特に社会面で大きな挑戦に向き合い、積極的に行動してきた牡牛座ですが、いまはいったんその緊張から離れ、本来の自分を取り戻せる時期なのかも。懐かしい人との再会が多く、心がなごみそうですが、そういうなかでつかむ新しいヒントもあるようです。幅広い交流を通じて自分を活性化させてください。これまでの経験は、あなたの深い部分で新たな強さ、「野心」となって蓄えられてきました。「結構自分って、やれるんじゃないか？」と感じるならそれは正しいです。今後も挑戦していきましょう。

牡牛座・男性の運勢

親しい人たちとのふれあいに心休まり、新たなエネルギーをチャージできる温かい時期。懐かしい人とも再会しやすいタイミングですが、そこでの対話が「今後を形作る重要なヒント」に繋がることも多そうです。また、その裏では、新たな野心や力強さが培われつつあるのかも。これまでの社会面での思いきった挑戦がそれを生み出したのでしょう。頑張ったぶんストレスを受け、疲れてもいそうですが、実際「やっただけのことはあった！」とも感じているのでは。その確かな手ごたえが今後の財産、次のエネルギーになっていきそうです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ