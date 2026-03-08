双子座・女性の運勢

社会運の華やかさと安定感が抜群の現在。ここまで自分に対し高いハードルを課し、「積極的に状況を変えよう」という意識が強かった双子座ですが、社会面はでどちらかというと「これまで通りでいい感じ」の雰囲気です。慣れた内容が要領よくこなせるうえ、そこで温かい関係や状況が生まれやすくなり、ちょっとほっこりできるでしょう。自分の持ち味を再発見する雰囲気です。また双子座の挑戦に関しては新たな支持者や協力者が登場しそう。同じような挑戦意欲を持ち、同時に明るく前向きな誰かかも。話題や思いを共有できる相手ができると、今後は気持ちもラクに＆行動が楽しくなっていきそうです。

双子座・男性の運勢

強い挑戦意識のもと、自分の日常を変える行動を起こし続けた時期を越え、現在は非常に好調な社会運に恵まれる双子座です。現在の社会運は穏やかかつ「熟知した世界で思いきり楽しみ成果を出す」といった印象で、親しい相手やコミュニケーションの取りやすい相手とかかわりながら、巧みに状況を動かす感じです。「自分はこういうことがうまいな」と改めて認識できるときかも。また先に始めた挑戦方面では、同じような意識を持つ理解者と意気投合しそうな雰囲気が。いままで考えを共有できる相手に恵まれにくかったぶん、気分はリラックスし、新たな意欲も芽生えそう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ