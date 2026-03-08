蟹座・女性の運勢

改めて「自分らしさとは何か？」を前向きに振り返れるとき。過去の経験や感情を思い返し、「それは何だったのか、結果的に自分は何を得たのか」を再確認してみるといいでしょう。今、求められているのは心の整理をつけること。おそらく、蟹座の深い部分では「やるべきこと」はもう見つかっている気がします。社会面では、蟹座の挑戦意欲を支える強力な助け手が登場。今後大きな役割を担うことになりそうですが、あなたがより楽みながら向き合えるようにサポートしてくれる存在です。気負いすぎなくて大丈夫。気持ちは引き締めつつ…この好転をおもしろがっていきましょう。

蟹座・男性の運勢

積極的、かつ前向きな気持ちで、今後の展望を描けるとき。特にいま、自分の思考や過去に味わってきた経験を振り返り、「それが自分にとって何だったのか。どんな意味を持つのか」を整理し、未来のために再定義していくような流れがきています。同時にいまは、今後社会面で大きな役目を果たすことになる蟹座に対し、追い風となるサポートが加わる時期。頭のなかが気持ちよく整理されると、この役割に対してもスムーズに進んでいけそうです。ちなみに新たに来るサポートは、過度の気負いや不安感を和らげてくれる明るい存在。「何だかやるのが楽しみになってきた！」と思えるなら、それが成功のサインです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ