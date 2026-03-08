獅子座・女性の運勢

心身のリラックス度が増し、いままでなかなか手をつけられなかったようなことを、スムーズに片づけられる穏やかな時期です。もし不調箇所があるなら積極的にケアすると回復は早く、自分自身に対して大切な情報も得やすいのでは（こういう時に不調になりやすい、など）。またここまでの経緯で、パートナーや大事な誰かとくり返し意見の衝突があり、その経緯から何か新たな決意が生まれてきているのなら、それに対し、より明るい思いを抱ける時期かも。最初は「そうしなければならない」という義務感だったとしても、「いや…実は案外自分にとっていいことなんじゃないか？」と思える、そんなきっかけがあるはずですよ。

獅子座・男性の運勢

自分のなかに穏やかさが戻り、より自然な形で自分自身に時間をかけられるときです。特に心身の不調があるなら、このタイミングでのケアは効果的なはず。以前から保留にしていた案件を片づけるのもいいですね。そうやって内側を整理することで、今後に向けての新たなエネルギーが湧いてくるでしょう。また最近、大事な誰かとの衝突を経験し、その結果、新たな決意が生まれているなら、その決意の明るい側面に気づきやすい時期でもあります。「そうしなければならない」と思い込んでいたけれど、それは自分に対しおおいに楽しみをもたらす面もある。そう気づくのかも。

占い：アストロカウンセラー・まーさ