乙女座・女性の運勢

パートナーや親友など自分の大事な人との関係性を中心に、人との温かいかかわりが生まれやすい穏やかで実り多いとき。特に懐かしい相手との再会や、「話しておきたかったことを話す機会」に恵まれやすいでしょう。相手の話には新たなヒントも大いにありそうです。また、こういった時間を通じて、最近社会面で大きな挑戦を試みてきた乙女座の心は癒され、同時に新たな意欲もふつふつと生まれ始めるでしょう。まだ自分のなかに変わることへの抵抗感が強いと感じるなら、「本当にそうか？」を見極めるのには時間をかけて。いまは思いがけない自分の情熱に気づくときでもありますよ。

乙女座・男性の運勢

人との温かいかかわりのなかで改めて自分を整理し、エネルギーチャージできる穏やかな時期。パートナーや親友など大事な人を含めた会話は実りが多く、今後への指針もおおいに含まれているよう。旧知の相手との再会や、ぜひ伝えておきたかったことをこのタイミングで共有できる展開も多そうです。また最近高まってきている社会面での挑戦意欲が“本物”であると実感できる時期でもあるかも。自分はまだ心の準備ができていないと思ってきたでしょう。もちろんその面もあるかもね。でも「やってやる！」という気持ちも確実にあると思いますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ