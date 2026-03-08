天秤座・女性の運勢

社会面での好調さや穏やかな状況が際立つ、リラックスムードのとき。ここまで積極的に挑戦し新しいことに取り組もうとしてきた天秤座ですが、いまはいったん慣れた状況のなかで実力を発揮するタイミングなのかも。「改めて取り組んでみる」的な内容とも縁がありそうです。また、いままでの経験のなかでパートナーや親友、もしくは大事な特定の誰かといろいろ話してきたのなら、相手が天秤座の意欲に寄り添い、「一緒に頑張っていけそう！」と思える時期でもあります。不安感も強かった相手が、いっそう前向きになるきっかけをつかむのかも。新たに信頼できるサポーターが登場する場合もあるかな。

天秤座・男性の運勢

いったん穏やかな従来の日常に戻る雰囲気のとき。いまは社会運がとても好調で、特に「熟知している領域のなかで力を発揮できる」雰囲気が。温かい関係性にも恵まれやすく、いろいろ思いだしつつ、同時に新しいヒントをつかむ側面もあるようです。同時に、ここまで意欲的に挑戦してきた天秤座に対し、積極的に同調し励ましあえる理解者が登場するかも。最初は「天秤座がそういうなら…」とやや慎重だった相手が、何かをきっかけにして自分自身も挑戦に意味を見出し始めた。これした異s機の共鳴もありそうです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ