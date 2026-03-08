蠍座・女性の運勢

自分自身や今後に対しポジティブな目を向けやすい、リラックス度の高い前向きなとき。ここまでに大事な相手との価値観の差を実感し、改めて自分を振り返る機会も増えていそうです。でも、そうであるからこそ、「自分は自分を大事にしなければ」という原点にも返りやすくなっているのでは。モチベーションも高い時期ですが、いまはまずあるがままの自分を認める思考に向きます。今後やりたいことがある場合も、計画や行動は急がず「やりたい気持ち」自体を大切に。また社会面でも前向きな新展開が。難しい役目をより楽しんで受け入れられる状況が整ってきそう。

蠍座・男性の運勢

改めて自分を肯定し、今後の自分に対しても前向きな気持ちを持ちやすい穏やかな時期。特にここまで、蠍座は大事な人との考え方の差を痛感し、結果「自分自身の軸」を深く見つめ直すことになったのでしょう。先に進みたい気持ちも強そうですが、いまはまず自分のベースを整えることが事実上の前進になるのかも。その裏で社会運も上昇中で、今後受け入れることになりそうな大事な役目に対し、よりポジティブな気持ちを持ちやすくなっています。何かきっかけとなる展開、出会いがあるようですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ