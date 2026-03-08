射手座・女性の運勢

ちょっとゆっくりする時間が取れそうな穏やかなタイミングです。ここまでの射手座は新たな刺激をふんだんに受け、積極的に新しい内容、やり方に挑んできた雰囲気。そのなかで価値観は揺さぶられ、「自分自身のあり方や信念」を明確に描く必要性も強く実感しているはずです。…と意欲的ではありますが、かなり疲れているのもたしかなはず。いまは日常のなかで心身をゆるめながら、大事なものを取り戻していくような流れでしょう。それと同時に、物ごとに対する楽観性や楽しむ気持ちも浮上してきそう。「やらなくてはならない」が「やりたい！」に切り替わる時期です。

射手座・男性の運勢

日常のペースが次第にゆったりし、日々のなかに穏やかさやリラックス感が戻ってくるとき。ここまで新しい刺激のなかで果敢に挑戦してきた射手座。結果、その価値観も磨かれ、改めて「自分自身の哲学や確固たる指針を保持する必要がある」と意識しだしているでしょう。そこには強い前向きさがありますが、いまは一度自分自身を大事にし、深く振り返ることも必要なようです。家族との団らんや自分自身の時間を持つことは大きなエネルギーとなって、射手座をあと押ししてくれそう。またその経験を通じて、新たな信念にもしなやかさが加わります。頑張ろうとしすぎないで、まずは自分が楽しむことです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ