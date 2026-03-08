山羊座・女性の運勢

パートナーや親友など、大事な人とのかかわりを中心に人との温かい交流＆絆が生まれやすい穏やかなとき。懐かしい人との再会や、「あれは話しておきたい」と思っていたことが話せるなど、心に溜まっていたこと解消させてくれる力もあります。同時にそのなかで新たなヒントもつかむ可能性が。ここまでの山羊座は自分の価値観を更新すべく、意識のなかで挑戦を試みていました。今後もそれは続きますが、いったんいま改めて自分の好きなこと、どういう状況を喜ばしいと感じるか、そんなことを知る時間なのかな。そのあいだにプライベートの状況も好転しそう。問題に対し、より前向きに向き合えるようになります。

山羊座・男性の運勢

挑戦意識の強い時期を越え、いったん和やかなタイミングに入った山羊座です。いまはパートナーや親友など大事な人との関係を中心に、旧知の相手との再会など、和やかな人づきあいができるときでしょう。過去の展開が再現されやすく、同時に今後の指針もそこから得られます。いままでの経緯で自分の価値観を刷新する必要性を感じてきた山羊座ですが、そのために必要なのは「自分はどういう人間で、何を好むか」の再確認なのかな。それができる状況がいまは整えられています。楽しみつつ、少しゆっくりして。

占い：アストロカウンセラー・まーさ