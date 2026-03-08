水瓶座・女性の運勢

強力な挑戦の時期をいったん過ぎ、再び社会運が上昇する今週。いまは特に慣れた状況で存分に力を発揮しやすく、自分の実力や経験値の高さを再確認できるでしょう。安心し、リラックスして働けるはずです。心身の調子も連動して上がります。また最近、水瓶座の挑戦を支持し、協力し合える誰かや展開が身近にあったなら、それに対する理解や親近感も増してきそうなのがいま。「頼りにはなりそうだが…とっつきにくい？」と身構えていた存在に、「あんがい気さくで話しやすい！」という一面に触れて、緊張をほぐせるときですね。

水瓶座・男性の運勢

安定した成果の出しやすい好調な社会運に支えられ、緊張の強かった水瓶座にリラックスがもたらされそうなとき。ここまでは自分自身の挑戦意欲もあり、未来の新しい局面に目が向きがちでした。対して現状の社会面はすでに面識のある親しい相手との間で展開しやすく、培ってきたものがフルに生かせ、穏やかな気持ちでいられるはず。体の疲れや不調も回復の兆しです。また最近、水瓶座の意欲に同調する仲間や状況が登場してきていたのなら、それに対するポジティブな予感も芽生えやすいのがいまかも。「想像より楽しい展開になるかも」と、相手の前向きさに元気をもらえるはずですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ