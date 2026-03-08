魚座・女性の運勢

自分自身のよさを再確認しやすい、好調でリラックス度の高いタイミングです。最近、自分の新たな面が少しずつ顔を出し始めている魚座ですが、その経験を通じてこれまでの価値観が揺れストレスもかかっていたかもしれません。ただ同時に「自分はどんな考えを持つどんな存在なのか？」を理解したいとも思ってきたでしょう。いまはおそらく、そのための時期。自分は何を愛し、どうありたいのか。今後のヒントになるものは、自分自身のなかに眠っているでしょう。同時に、新しい挑戦をしてきているのなら、それをより円滑に、有利に運ばせる要素が登場しそうなのも今週です。

魚座・男性の運勢

前向きに自分自身を深く振り返ることで、今後につながる大事な指針を得られそうな好調期。根本から自分を新しくしようと奮闘してきた魚座にとって、その過程で起こった「周囲に対して違和感を覚えだす」という状況は、時に大きなストレスだったかも。いまはその疲れを癒しつつ、改めて原点を返り、「自分という存在の軸」を捉え直すための時間です。一度自分を義務感から解き放ち、自分の本質を見つめなおすつもりで過ごしてみてください。その裏で、魚座の挑戦に有利な状況も整いつつあります。プレッシャーは軽減され、より向き合いやすくなりますよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ