ミラノ・コルティナ五輪では日本人選手が活躍しメダルラッシュが起きた。昭和医科大学客員教授の加藤俊徳さんは「自分より優れた存在を見たときに嫉妬して終わるか、それを原動力に成長できるか。そこが健全な生き方の分かれ目となる」という――。

※本稿は、加藤俊徳『いじめ脳 脳科学が解き明かす「メカニズム」と「対処法」』（SB新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／tomazl ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tomazl

■自分より格上の人を見て「いいな」

自分が愛情や重要性を感じているものについて、自分よりも格上の人を見たとき、人は「いいな」「うらましいな」という感情を抱きます。それが妬ましさに転じると「嫉妬」の感情になるわけですが、嫉妬そのものは悪感情とは言えません。

なぜなら、嫉妬の感情は強い向上心につながり、「なりたい自分」になるための努力へと人を導いてくれる場合があるからです。

脳にとってもっとも不愉快なのは「何も変化が起こらない状態」です。言い換えれば満足しきった飽和状態、新しいことを学習していない状態です。脳は常に働きたいし、成長したいようにできているからです。

そして脳が常に働き、成長するためには、何かしらの動機づけが必要です。その動機づけ要因として、もっとも強く作用するものの1つが「嫉妬」なのです。

■嫉妬を健全な動機づけに転化

自分の感情の動きを明確に自覚するかどうかは別として（しないケースのほうが多いと思いますが）、自分よりも格上の人を見たときに嫉妬を感じ、「よし、自分もがんばろう！」と思えるわけですね。

しかし、嫉妬が常にこうした前向きな動機づけになるとは限らないことは、きっとみなさんも想像しているところでしょう。嫉妬にかられて人を貶めようとする、攻撃して傷つけようとする……こんなケースを繰り返してきたのもまた、ヒトという種の1つの姿です。

嫉妬そのものは悪いものではないのに、どうして、それが健全な動機づけにつながる場合と、そうでない場合があるのでしょう。

そこで大きなファクターとして考えられるのは「記憶の積み重ね」だと思います。

つまり、育ってきた環境で、嫉妬という感情について「どう付き合ったらいいのか」「どう反応したらいいのか」を刷り込まれ、学習してきたか、です。

たとえば、「まわりの大人たちが妬み嫉みから人を攻撃している様」を見て育った脳は、それを「嫉妬に対する正しい反応」として反復学習します。脳は学習したことを素直に実践するものなので、自分もまた、妬み嫉みから人を攻撃するようになるでしょう。

逆もまたしかりです。嫉妬を健全な動機づけに転化している人たちに囲まれて育ったのなら、脳は、その反応を反復学習し、やがて自身も実践するようになるでしょう。

■嫉妬を原動力に「なりたい自分」へ

もう少し踏み込んだ話をすると、健全な動機づけがあるほうが、脳番地をバランスよく、フルに使うことができます。

というのも、嫉妬を原動力とし、「なりたい自分」になるために努力を続けるには、感じること、よく見て聞くこと、理解すること、考えること、覚えること、伝えること、実際に行動してみること──つまり8つの脳番地すべての機能が必要だからです。

そして脳の機能をバランスよく、たくさん使えば使うほど、人間は健全な道、つまり新しいことにチャレンジし、イキイキ生きるという「脳にとっての正しい道」を歩んでいけると言えます。

写真＝iStock.com／technotr ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／technotr

一方、健全な動機づけがない場合、脳の働きは偏ります。脳の働きが偏っていると健全な動機づけが起こりづらく、健全な動機づけが起こりづらいと、ますます脳の働きが偏るという悪循環が生じるのです。端的に言えば「いじめ脳」になりやすい脳です。

自分より格上の人を見たときに、たとえば「ずるい」と思うのは、明らかに脳の働きが偏っています。ひとかどの人物になるには努力が必要なのに、「ずるい」と捉えるのは、その人のことをよく見ていないし、聞いてもいない、したがって理解できていません。

■「なぜあの人は自分よりすごいのか」

これらの脳機能が働いていれば、相手をよくよく観察して、「なぜ、あの人は自分よりすごいのか」と考え、理解し、それを教訓として「じゃあ、自分はこうしてみよう」と行動に活かすことができます。

それができずに短絡的に「ずるい」としか思えないのは、脳の働きが偏っているために、「自分よりすごい人がいる」という事実の受け止め方や、それに基づく行動の選択肢がぐんと狭まってしまうということです。

こうして、嫉妬を健全な動機づけに転じられないまま、不当に相手を貶めたり、攻撃して傷つけたりするという、きわめて視野の狭い（選択肢が狭い）不健全なアウトプットになってしまうのです。

もう一度いいますが、嫉妬そのものは悪いものではありません。

問題は、「自分より格上の存在」を認め、その差異を受け入れ、健全な動機づけにできるかできないかで、脳の伸び代が大きく違ってくること。その分かれ目は、今までの記憶と学習による脳の成長段階、さらにその働き具合（バランスよく働いているか、偏っているか）にあるというわけです。

■「いじめ脳」は格上を認められない

「自分より格上の存在について認められるか否か」が、人間の成長の大きな分かれ目であり、それは健全な動機づけにつながり、向上心をもって努力できるとお伝えしました。そういう人ほど伸び代が大きいのは確実です。

しかし世の中には、嫉妬心というものが起こりにくい人もいます。自分よりもすごい人がいることは自覚している。「すごいな」とも思う。でも嫉妬は感じないとしたら、それは向上心がないということなのでしょうか。

今よりも成長するには、やはり動機づけが必要です。脳科学的に言えば、「こうなりたい」「そのために努力する」という動機づけがあるとよりドーパミンが分泌されて、活動的になる。向上心という言葉は、これらを総合した表現でしょう。

そして、動機づけのトリガーとして機能する代表格が嫉妬であるとすれば、嫉妬を感じない人は、向上心が湧きづらいということになります。ライバルと切磋琢磨するような闘争心や、負けず嫌いな気性も生じにくいはずです。

ただし向上心が湧きにくいからといって、その人が何も向上せず、充実した人生を歩めないかといったら、そんなことはありません。

そもそも、なぜ嫉妬を感じないのかと言えば、多くの場合は、もとから恵まれているからでしょう。

■アスリートに多い「自分に集中」型

たとえば、世の中には、周囲に愛されて育ち、自身の興味関心や進みたい道を理不尽に否定されることなく、健やかに追究してこられた人もいます。

そういう人は、すでに十分にドーパミンが蓄えられ、使いこなす場面を待つだけになります。

ですから、嫉妬という動機づけのトリガーがなくても、あるいは「向上したい」という意志を明確に自覚せずとも、自然と向上する仕組みに入っているのだと思います。

ひたすら自分自身に集中しているので、誰かと比べて嫉妬し、それを跳ね返すために奮起する、というプロセスを踏むことがあまりないのです。スポーツ選手や棋士など、ひたすら「自分との戦い」が必要な世界にいる人に、よく見られるタイプかもしれません。

写真＝iStock.com／Chris Ryan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Chris Ryan

もちろん、その一方には、単に「やりたいことがない」から向上心が湧きにくい人もいることを言い添えておきましょう。

そこでもう1つ、考えてみたいのは「外発的な動機づけ」と「内発的な動機づけ」についてです。

人の成長には、まず外発的動機づけが必要で、それに伴って内発的な動機づけも自然と生じるというのが私の見方です。赤ちゃんは世に出てきて、家族の様子に刺激されて徐々に反応する仕組みが形成されていきます。

■家族が刺激になり、将来を考える

嫉妬が向上心につながるのは、「あの人は自分よりもすごい」という外的な刺激を出発点としているので、外発的な動機づけの1つと言えます。

嫉妬だけでなく、「敬意」や「憧れ」も外的な動機づけになりえます。たとえば「お父さんはすごいな。自分は将来、何になれるだろう」と考えたりするのも、「父親の姿」という外的な動機づけによる作用です。

こうした外的な動機づけは、何かの成就に向けて行動を起こす初期に有効なもので、そこからは内発的動機づけの出番です。

外発的動機づけを初動として、やがて「なりたい自分」の姿が自分のなかで言語化されると、もう外的な刺激が入ってこなくても、自分で自分を動機づけて行動を起こせるようになります。いわば行動する動機を自家発電できるようになるわけです。

■「なりたい自分」を言語化する左脳

他者を見て嫉妬や敬意や憧れを感じるのは、右脳的な働きです。それを出発点として「なりたい自分」の姿を言語化するのは左脳的な働きです。

加藤俊徳『いじめ脳 脳科学が解き明かす「メカニズム」と「対処法」』（SB新書）

外発的から内発的な動機づけへのシフトとは、言い換えれば右脳から左脳への「動機づけのパス」なのです。

他者を理不尽に攻撃する「いじめ脳」では、脳の働きが偏っているために向上心が生まれにくいと述べました。それは、右脳から左脳への動機のパスがうまくいっていないということでも説明できるでしょう。

いじめ脳では、嫉妬という外発的な動機づけが、過去の経験と学習と合わさって不健全なアウトプットに向かいます。この時点で、「自分で自分を動機づけて前向きに努力する」という内発的動機づけへのつながりが、不幸にも寸断されてしまうというわけです。

出典＝加藤俊徳『いじめ脳』※「脳番地」（登録第5056139 ／第5264859）は脳の学校（登録4979714）の登録商標です。

----------

加藤 俊徳（かとう・としのり）

脳内科医、加藤プラチナクリニック院長

新潟県生まれ。医学博士。株式会社「脳の学校」代表。昭和大学客員教授。発達脳科学・MRI脳画像診断の専門家。脳番地トレーニングの提唱者。小児から超高齢者まで1万人以上を診断・治療。14歳のときに「脳を鍛える方法」を知るために医学部への進学を決意。1991年、現在、世界700カ所以上の施設で使われる脳活動計測「fNIRS(エフニルス)」法を発見。1995年から2001年まで米ミネソタ大学放射線科でアルツハイマー病やMRI脳画像の研究に従事。ADHD、コミュニケーション障害など発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。帰国後、帰国後、慶應義塾大学、東京大学などで脳研究に従事し、「脳の学校」（https://www.nonogakko.com/）を創業。現在、「加藤プラチナクリニック」を開設し、独自開発した加藤式MRI脳画像診断法を用いて、脳の成長段階、得意な脳番地不得意な脳番地を診断し、薬だけに頼らない脳トレ処方を行う。著書には、『アタマがみるみるシャープになる!! 脳の強化書』（あさ出版）、『50歳を超えても脳が若返る生き方』（講談社）など多数。

----------

（脳内科医、加藤プラチナクリニック院長 加藤 俊徳）