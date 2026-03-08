織田信長の死後、豊臣秀吉が天下人となり、徳川家康は秀吉に従属することになった。歴史家の黒田基樹さんは「家康は親類大名として、政権の中で信長の次男・織田信雄に次ぎ、秀吉の実弟・秀長と同等の地位に位置付けられた」という――。

※本稿は、黒田基樹『徳川家康の最新研究 伝説化された「天下人」の虚像をはぎ取る』（朝日新書）の一部を再編集したものです。

狩野探幽作 徳川家康像（写真＝大阪城天守閣蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

■秀吉の妹との結婚はトラブル続き

秀吉への従属にともなう条件の一つが、家康と秀吉の妹・朝日（旭、南明院殿(なんめいいんでん)、1543〜90）との結婚であった。天正14（1586）年4月5日の時点で、秀吉は朝日の婚姻行列にともなう準備を直臣に命じていることから、結婚の取り決めがそれ以前におこなわれていたことがわかる。結婚の準備期間を考えると、あるいは2月末の時点で決定されていたとも思われる。

徳川家の家中が、この結婚を知ったのは4月11日で、同14日に婚儀が同28日におこなわれることに決まったことが伝えられている。秀吉は、4月27日から29日にかけて天気次第でおこなうことにしていた。

ところが4月19日に問題が生じた。家康は結納の使者として家臣天野康景を派遣したのだが、秀吉は見知らぬ人物であったために怒り、婚儀を延期するとした。酒井忠次・本多忠勝（1548〜1610）・榊原康政のいずれかを派遣するよう、秀吉家臣の小栗大六と信雄家臣の土方雄良を寄越して要求してきた。

■理由はわからないが延期に次ぐ延期

家康は難しい事態になったとして、秀吉との断交（「事切れ」）も考えたが、それでは信雄が面目を失うという土方の説得を容(い)れて、本多忠勝を23日に派遣した。そうして婚儀は5月9日におこなわれることが決まった。なおこの日付は、その後の状況をみると、三河に入国する日取りとみなされる。

ところがここでも問題が生じた。7日に、婚儀にともなって交換される起請文の内容に問題が生じたためか、婚儀はさらに延期されることになった。何が問題であったのかまではわからないが、9日に、翌10日におこなわれることになった。そうすると問題は解決されたのであろうか。

しかし10日になると、翌11日に延期された。延期の理由はわからないが、何らか準備か天候に差し障りが出たためであろうか。

■盛大な婚姻行列が家康の地元へ

そして11日、朝日の徳川家領国入りがおこなわれる。朝日が大坂城を出立したのは、のちに秀吉母の大政所(おおまんどころ)（天瑞院殿(てんずいいんでん)、1516〜92）が足かけ6日で三河に到着していることを参考にすると、6日頃のことであったと思われる。そうすると起請文に関わる問題は、朝日の出立直後に生じたものであったことになり、それにともなって2日延期されているので、実際の出立は4日頃のことであったとも考えられる。

さて朝日の三河到着にともない、家康家臣は、羽柴方領国との境目にあたる三河池鯉鮒(ちりゅう)（知立市）まで出迎えに行き、西の野で羽柴家から朝日を請け取った。朝日に供奉(ぐぶ)してきた秀吉家臣は、浅野長吉・富田一白(かずあき)・伊藤秀盛・滝川益重、織田信雄から派遣されてきた家臣は、織田長益・滝川雄利・飯田半兵衛らであった。

そして徳川家から輿添(こしぞ)えしたのは、内藤信成・三宅康貞・鳥居忠兵衛・久野左大夫・粟生将監(しょうげん)・高力(こうりき)正長・榊原忠政らであった。

婚姻行列は長柄輿(ながえごし)12丁、釣輿(つりごし)15丁、銭貨3000貫文（約3億円）・金銀2駄(だ)、道具は数知らず、という盛大なものであった。その日に岡崎城に到着した。

■政略結婚で「44歳の正妻」を得た

12日、朝日は吉田城に到着した。城主酒井忠次とその与力(よりき)の三河在住の重臣と、羽柴家・織田家家臣とのあいだで贈答の遣り取りがおこなわれている。13日は雨が降ったため吉田城に逗留し、14日に、朝日は浜松城に入った。そして婚儀は16日におこなわれた。16日から18日にかけて、婚儀にともなう「三日御祝い」がおこなわれている。

こうして朝日の大坂出立からも紆余曲折はあったものの、家康と朝日の結婚は無事におこなわれた。この結婚が、家康からの要請か、秀吉からの申し出か、いずれかは判明しないが、ともあれこれにより、家康は秀吉の義弟という立場になった。

朝日は天文12年（1543）生まれであったから、家康よりも1歳年少にすぎず、この時は44歳であった。当然ながら当時としては子どもを産める年齢ではないので、この結婚は、秀吉と家康の姻戚関係を形成するためのすぐれて政治的なものであった。

豊臣秀吉の妹、徳川家康の継室、朝日（旭）姫の肖像画（画像＝京都・南明院所蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

家康にはこの時、正妻は不在であったので、当然ながらこの朝日が正妻に位置した。家康にとっては、築山殿(つきやまどの)に続く2人目の正妻となった。

■秀吉によって前夫と離婚させられた？

なお朝日については、前夫がいて、それと離婚のうえで家康と結婚したことが伝えられている。しかしそのことを伝えるのは、いずれも江戸時代中期以降に成立した史料にすぎない。しかも前夫についてはまちまちで、「佐治日向守(さじひゅうがのもり)」（「改正三河後風土記」）、「副田甚兵衛」（『武家事紀』）、「副田吉成」（「尾張志」）などとされている（中村孝也『家康の族葉』）。

しかし佐治家に日向守なる人物は存在せず、副田氏の存在は当時の史料で確認されない。そのためこれらの所伝が、事実なのかどうか確認する材料すらないのが実情である。

最も成立年代が古いのは『武家事紀』で、但馬多伊城の守備を務めていたが、一揆の攻撃をうけて同城を失うという失態により、秀吉によって朝日と離婚させられたことが記されている。所伝のなかではもっとも自然な内容に思われる。

前夫の名が本当に「副田甚兵衛」であったのかは確定できないが、何らかの理由で離婚となり、その後は秀吉のもとで生活していたことは間違いないように思う。そうしたところに家康を従属させるにあたって、思わぬ役割を担うことになった、ということであったろう。

■「妹婿」として実弟・秀長と同等の地位に

家康は、天正14年（1586）10月に、羽柴（豊臣）秀吉に出仕したことで、羽柴（豊臣）政権に従属する「羽柴（豊臣）大名」の1人になった。しかし秀吉への出仕に先立って、家康は秀吉の妹・朝日（南明院殿）を正妻に迎えていたため、政権主宰者の秀吉との関係は、妹婿にあたった。そのため家康の立場は、当初から他の旧戦国大名や旧織田家家臣らとは異なる、格別なものであった。

秀吉に出仕した直後の11月5日、秀吉に随従しての参内にともなって、家康は正三位・権中納言に叙任されたが、これは政権下の大名のなかでは、権大納言の織田信雄に次ぎ、秀吉実弟の秀長と同等であった。秀長に次ぐ羽柴家一門衆は、甥のなかで最年長の秀次であったが、その官職は参議で、家康のほうが上位に位置した。

「豊臣秀長像」奈良・春岳院蔵（CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

秀吉は自身が関白に任官したことにより、政権における武家領主の身分制について、官位序列による新しい政治秩序を形成していた。家康はそこで、信雄に次ぎ、秀長と同等の地位に位置付けられている。しかも秀吉・秀長の次世代の一門衆よりも上位に位置した。それは家康の立場が、秀吉の妹婿であったからであった。そうした家康の立場は、羽柴家の親類大名ととらえることができ、かつその筆頭に位置したのであった。

■織田政権でも姻戚関係で地位を築く

そもそも家康は、前政権の織田政権において、すでに高い政治的地位に位置付けられていた。それは嫡男信康が織田信長長女・五徳(ごとく)の婿という姻戚関係によっていた。これにより家康は、「織田一門大名」の立場に置かれていた。この姻戚関係は、信康事件によって解消されるが、家康の政治的地位は継続された。

本能寺の変後では、織田信雄・同信孝に次ぐ地位に置かれていた。そのため秀吉が家康を政権内に位置付けるにあたっては、信雄に次ぎ、秀長と同等の地位ほどにする必要があり、そのために家康を妹婿にした、とみることができる。

■信雄の失脚・秀長の死去で「単独トップ」へ

信雄・家康＝秀長という序列はしばらく継続され、同15年8月8日に、信雄が正二位・内大臣（任官は11月か〈『公卿補任』〉）、家康・秀長は従二位・権大納言に昇進するが、序列は変化していない。その後、同18年に信雄が失脚して、辞官し、前内大臣の立場になると、家康・秀長が諸大名筆頭になった。さらに同19年に秀長が死去したことで、家康は単独で諸大名筆頭に位置することになった。

妻朝日は前年の同18年に死去していたが、家康の地位が変わることはなく、その状態は、秀吉が死去するまで継続された。そのなかで慶長元年（1596）5月8日には正二位・内大臣に叙任されるまでになる。その時点で、前田利家（1539〜99）が権大納言に昇進されて次点についてくることになるが、家康の政治的地位は他大名を凌駕(りょうが)し続けた。

また領国規模においても、家康は他大名を凌駕していた。秀吉に従属した際の領国高については、正確には不明であるが、「伏見普請役之帳」（「当代記」所収）にみえる各国の石高(こくだか)と各大名の知行高(ちぎょうだか)が参考になる。なお同史料は慶長2年・同3年頃の作成と推定されている（白峰旬『日本近世城郭史の研究』）。

■政治的にも領国規模でも最有力大名だった

秀吉に従属した時点での家康の領国は、与力小名(よりきしょうみょう)（木曽・小笠原・真田）の信濃における領国を含めて、駿河・遠江・三河・甲斐・信濃5カ国であったが、信濃のうち海津領が上杉家の領国であった。

黒田基樹『徳川家康の最新研究 伝説化された「天下人」の虚像をはぎ取る』（朝日新書）

同史料でこの5カ国の石高を合計すると、133万1884石になる。このうち海津領の石高を13万7500石とみて（慶長5年、森忠政への充行(あてがい)時のもの）、これを引くと、119万4384石となる。もちろんその間において検地などによる石高の増加があったとみられるものの、慶長2年・同3年時点にあわせれば、他との比較が可能になる。

家康に次ぐ領国規模にあったのは毛利輝元（1553〜1625）であったが、その知行高は112万石であった。これと比べると、家康の領国規模はそれを上回る、諸大名中随一であったことがわかる（ただし与力小名の領石高を差し引くと、100万石ほどであった）。

このように家康は、羽柴政権において、秀吉妹婿の立場をもとに、諸大名筆頭の政治的地位にあり、かつ最大の領国規模を有し、最有力の大名として位置した。

----------

黒田 基樹（くろだ・もとき）

歴史学者、駿河台大学教授

1965年生まれ。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。博士（日本史学）。専門は日本中世史。著書に『下剋上』（講談社現代新書）、『戦国大名の危機管理』（角川ソフィア文庫）、『百姓から見た戦国大名』（ちくま新書）、『戦国北条五代』（星海社新書）、『戦国大名北条氏の領国支配』（岩田書院）、『中近世移行期の大名権力と村落』（校倉書房）、『戦国大名』『戦国北条家の判子行政』『国衆』（以上、平凡社新書）、『お市の方の生涯』（朝日新書）など多数。近刊に『家康の天下支配戦略 羽柴から松平へ』（角川選書）がある。

----------

（歴史学者、駿河台大学教授 黒田 基樹）