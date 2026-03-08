WBCを“大谷ユニ”で観戦も…地元ファンが反応

MLB公式のX（旧ツイッター）は6日（日本時間7日）、ニューイングランド・ペイトリオッツQBのドレイク・メイが東京ドームを訪れ、同日に行われた日韓戦を観戦した様子を紹介した。投稿では妻のアン・マイケル・メイの写真とともに公開され、「ニューイングランドの至宝がWBCに」と話題を呼んだ。メイの兄でバスケットボール選手のルークは神戸ストークスに所属しており、その縁で来日した可能性がある。

しかし思わぬところで議論が巻き起こった。メイが着ていたのはドジャース・大谷翔平投手のユニホームだった。ニューイングランドのスターが地元レッドソックスではなく、ドジャースのユニホームを着用していたことで、ボストンのファンの間で反発が広がった。

地元放送局NESNも「彼が選択した服装でボストンのスポーツファンを失望させた」と報道。地元ファンも敏感に反応したという。侍ジャパンにはレッドソックスの吉田正尚外野手も出場しており、「ここまでWBCで活躍しているヨシダのユニホームを着なかった」とも伝えている。

SNSでは「その気持ち悪いユニホームを脱いでくれ」「地元に戻ったらそんなユニホームを捨てるべきだ」「なぜドジャース？」「2度とドジャースユニを着るな」「なぜだ？」といった声が噴出。「ヨシダのユニがあるだろ」といったコメントも見られた。

大谷は世界的スターであり日本代表の象徴的存在だが、ボストンのファンにとっては“地元愛”が優先だったようだ。地元メディアは「ニューイングランドに戻った際には、ドジャースユニホームからレッドソックスユニホームに変えた方がいいかもしれない」と皮肉交じりに伝えている。（Full-Count編集部）