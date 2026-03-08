◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が８日、１次ラウンド３戦目となるオーストラリア戦の試合前会見に出席した。

この日は「天覧試合」。天皇陛下が東京ドームに来場して観戦される予定だ。プロが出場した試合では、１９６６年１１月６日の日米野球、全日本―ドジャース戦（後楽園）以来、６０年ぶり。日本球界にとって特別な意味を持つ一戦となる。吉田は「日本国民として素晴らしい一日になるように必死でプレーしたい。みなさんに勝利を届けられればなと思います」と話した。

吉田は前日７日の韓国戦で、３回に大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）に続いてこの回チーム３本目となるソロ本塁打。７回には鈴木が勝ち越しの押し出し四球を選んだ直後に２点適時打を放ち、２安打３打点と勝利に大きく貢献した。ここまで打率５割７分１厘と４番としての役割を果たしている。

侍ジャパンでこの男は頼りになる。吉田は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。２３年ＷＢＣでは大会途中から不振の村上宗隆（当時ヤクルト）に代わって４番に座り、準々決勝のイタリア戦（東京ドーム）、準決勝のメキシコ戦（米マイアミ＝ローンデポパーク）で２試合連続本塁打を放った。特に準決勝での３ランは０―３の７回に飛び出した起死回生の同点アーチで、９回の逆転サヨナラ勝ちにつながった。１大会の通算１３打点は最多記録だった。

◆天覧試合 天皇陛下が観戦されたプロ野球の試合（天覧試合）は、１９５９年６月２５日の巨人・阪神戦（後楽園）、６６年１１月６日の日米野球第１１戦、全日本・ドジャース戦（後楽園）で、ともに昭和天皇・皇后両陛下がご観戦された。５９年は長嶋茂雄がサヨナラ本塁打を放ち、５―４で巨人が勝利。６６年は長嶋が１本塁打を含む３安打を放つなど、１３安打した全日本が１１―３で勝利した。最近の野球の天覧試合は、社会人野球の１４年７月２９日の都市対抗野球・決勝の西濃運輸・富士重工戦（東京Ｄ）に上皇ご夫妻が、当時、天皇・皇后両陛下としてご観戦された。なお、この試合は西濃運輸が勝って初優勝した。