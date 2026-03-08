◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第５節 Ｇ大阪３―２長崎（８日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪がホームで長崎を破り、今季初のリーグ３連勝（ＰＫ勝ち含む）を決めた。勝ち点３を追加し、西の首位に躍り出た。

８日は国際女性デー。Ｇ大阪イレブンは、春の訪れと女性の優しさを示したという黄色いミモザジャケットを着用して入場した。穏やかな試合前とは一転。ゲームは前半から動いた。１３分、ＦＷデニス・ヒュメットがリーグ３戦連発となる右足弾で先制。だが２１分、長崎ＭＦマテウス・ジェズスの左足ＦＫ弾で追いつかれると、２７分には自陣でボールを失い、ジェズスに左足ミドル弾を献上。１―２と逆転され、前半を終えた。

後半６分、Ｇ大阪はＭＦ鈴木徳真のクロスに、ＤＦ中谷進之介が合わせ、右足ボレーシュートで同点に。主将のゴールで追いついた。そして３８分、コーナーキックからのこぼれ球をＤＦ半田陸がワントラップして放った右足シュートは勝ち越しゴールに。３８歳のドイツ人指揮官、イェンス・ビッシング監督率いるＧ大阪にとって今季リーグ初の９０分勝利となった。

※得点時間は速報値。