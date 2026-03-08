不倫報道で女性がより矢面に立たされるのはなぜか。精神科医が解説する「女性が説明責任を負わされる」背景

ミラノ・コルティナ五輪の閉会式前、アメリカでは、46年ぶりに金メダルを取った男子アイスホッケーチームの振る舞いに大きな批判が起こった。事の発端は、トランプ大統領から入った祝勝の電話だった。「ホワイトハウスに招待する」と告げ、笑いながら大統領は、「女子チームも一応呼ばないとね。もしも招待じゃなきゃ弾劾されるからね」と言ったのだ。この言葉に、男子チームからも同じように笑いが起きた。

この様子は、そのまま配信され、ジョークではなく、女性に対する基本的な敬意の欠如が常態化していることに憤りの声が数多く集まった。

「その後、女子チームのキャプテンであるヒラリー・ナイト選手がインタビューでこの出来事について質問され、自分がなぜ大統領や男子チームの振る舞いについて、説明をしなくてはいけないのか、『それは私の責任ではありません』と答えたのです。その言葉がとても胸に響きました。なぜなら、これは、スポーツだけでなく、政界でも芸能界でも、私たちの日々の生活の中でも責任を担わされることがたびたび起きていると感じたからです」

こう語るのは、『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』などの著書があるハーバード大学医学部准教授で小児精神科医の内田舞さんだ。

不祥事や不倫などが起きたとき、なぜ女性たちに発言を求めたり、責任の一端を担わせようとする動きがあるのだろうか？ 前編に引き続き、社会心理学の視点を織り交ぜながら内田舞さんが寄稿する。

女性が説明責任を担わされた出来事

ここで少し、過去の出来事について、振り返ってみたいと思います。男性が起した問題であるのに、女性が説明責任を求められた出来事といえば、ビル・クリントン元大統領の不倫報道のときのヒラリー・クリントンです。

メディアや社会は、妻であるヒラリー・クリントンに『妻としてどう思うのか』『なぜ離婚しないのか』と批判を繰り返しました。彼女が不倫をしたわけではないのに、矢面に立たされたのはヒラリーで、その影響は彼女のその後の政治生命にも深く影響したのです。

また、ダイアナ妃もヒラリーと同じように、夫であるチャールズ国王（当時皇太子）の不貞に対してコメントを求め続けられる、という異常な状況を経験しました。しかも、離婚したにも拘わらず夫のスキャンダル以上にダイアナの恋愛がセンセーショナルに伝えられ、パパラッチによる事故死という結果を生んでしまったともいえます。

日本でも、政界や芸能界などでも不祥事が起こると、妻が謝罪するという場面が見受けられます。2024年大阪・岸和田市の元市長の性加害問題が起きた際、記者会見に妻を同伴させ、妻に「（夫は）今も、家族の一員です」「（市長職は）続けてほしい」と発言させた事例は、自分の責任を回避するために妻を利用していると取られても仕方がない状況だったと感じました。

女性が説明役になってしまうのはなぜか

社会心理学の研究では、人は無意識のうちに「誰がその場の責任を引き受けるべきか」を判断する傾向があることが知られています。

長く「男性中心」が当たり前とされてきた分野では、男性が「標準（デフォルト）」とみなされ、女性は「例外」として扱われやすい傾向があります。 そのため、男性の行動は個人の行動として受け止められる一方で、女性の行動は「女性全体の代表」のように見られてしまうことがあるのです。

その結果、女性は次のような役割を期待されてしまうのです。

・男性の言動を和らげる

・場の空気を整える

・問題を説明する

・衝突を避けるために調整する

つまり、本来その発言や行動をした本人が説明すべき問題であっても、別の誰かがその場の緊張を和らげたり、人間関係を調整したりする役割を担うことです。心理学や社会学では、このように人間関係の摩擦を和らげたり、場の空気を整えたりするために行われる目に見えない働きを「感情労働：emotional labor」と呼びます。

たとえば職場では、疲れていても笑顔で顧客に接することが求められたり、同僚や上司の機嫌をなだめる役回りを担ったり、対立が起きればに間に入って場を落ち着かせる役割に立つ場合もある。また、誕生日を覚えてお祝いを企画したり、職場の雰囲気を和らげる役割を担ったりすることも少なくありません。

家庭でも同じような役割が見られます。

家族の予定を覚えて調整したり、親戚との連絡を保ったり、家庭内の空気が悪くならないように自分の感情を抑えたりする。あるいは、誰かが落ち込んでいるときに最初に寄り添う役割を担うことも多いでしょう。

こうした役割について、「女性のほうが感情に敏感で、人の気持ちを読むことが得意だから自然に担っているのではないか」と考え、当然のことと疑問に持たない人もいます。ですが、女性という性別に、実際にそうした側面があるのかどうかについては、さまざまな議論があります。

しかし、仮に女性にそういった傾向があったとしても、「負担にならない」ことを意味するわけではありません。感情を調整し、人間関係の摩擦を和らげることは、目に見えませんが、大きなエネルギーを必要とする仕事です。

しかも、社会を円滑に動かすために欠かせない働きであるにもかかわらず、それが労働として認識されず、評価や感謝の対象にもならないとしたら、その行為は静かに着実に「負担」となって積み重なっていきます。

そして、その役割が「当然のこと」として女性に期待されてきた側面があるのではないでしょうか。

女性に求められる「見えない役割」

感情労働は、しばしば無償で行われます。 実際には大きな負担を伴うにもかかわらず、まるで存在しないかのように扱われ、報酬も感謝もなく、「当然のこと」とされてしまうのです。女性はこれまで、こういった見えない労働も多く引き受けてきました。

たとえば、今多くの大学では、女性の教授がダイバーシティ委員会やジェンダー関連の委員会、学生支援などの役割を依頼されることが少なくありません。これはアメリカだけでなく日本も同じです。もちろん、社会をより公平なものに変えていくことは重要ですし、多くの女性研究者にとって強い使命感を伴うテーマであり、仕事でもあります。私自身にとっても、女性のおかれた状況を変えていくことは、研究者としてのライフワークのひとつです。

しかし同時に、そこには不均衡も存在します。

男性の教授が、自身の研究や専門分野に集中していればよい一方で、女性研究者には「女性の代表」として組織の課題に関わる役割が期待されることがあります。つまり女性は、研究者であるだけでなく、組織の問題を説明し、調整し、改善する役割も担うことになるのです。

社会心理学では、こうした役割のことを「見えない労働：invisible labor」と呼びます。 組織にとって重要でありながら、その価値が十分に認識されず、評価や報酬にも必ずしも反映されない仕事です。

「私たちは説明係ではありません」

だからこそ、アイスホッケーアメリカ女子チームのキャプテン・ヒラリー・ナイト選手の言葉は、とてもシンプルで、私の心、日々モヤモヤとした負担を感じていた人たちに刺さったのです。

「それは私の責任ではありません」

女性は、男性の言動を説明する義務を持っていません。

謝罪する義務もありません。

代わりに怒る義務もありません。

あえて繰り返したいと思います。

もし誰かの発言や行動に問題があるなら、それを説明する責任があるのは、その人自身です。スポーツでも、政治でも、日常でもそれは同じです。女性が「説明係」や「調整役」を担うことが、いつのまにか当然であるように期待されてきましたが、感情労働や見えない労働は、決して「自然に生まれるもの」でも、「女性の役割」でもありません。それは人間関係を保つために必要な、大切で、そしてエネルギーを要する労働です。

だからこそ、それが当たり前のものとして女性に押し付けられたり、評価も感謝もされないまま見えないものとして扱われたりするべきではないのです。そして、私たちはそれを必ずしも引き受けなければならないわけでもありません。

そして、ヒラリー・ナイトには後日談があります。彼女は、「私の責任ではない」と発言した後、「感情労働」を引き受けるアクションを起こしました。しかしそれは、沈黙の中で消費される「見えない労働」ではありませんでした。

ヒラリー・ナイトは、アメリカの人気コメディ番組 『サタデー・ナイト・ライブ』 に出演しました。 1975年から続くこの長寿番組は、政治や社会の出来事をユーモアで風刺することでも知られています。その舞台に、金メダルを獲得した女子ホッケー代表のチームメート、そして男子ホッケー代表の選手たちとともヒラリー・ナイトは登場したのです。彼女がスタジオに現れると、会場は拍手が鳴り止まないぐらい盛り上がり、彼女は笑顔でこうジョークを放ったのです。

「本当は私たちだけの予定だったんですけど、男子チームも呼んであげることにしました」

ロッカールームでの発言を、見事にひっくり返す一言で会場は一瞬で笑いに包まれたのです。番組中、男子選手が「僕たちの金メダルは46年ぶりなんです」と語ると、ヒラリー・ナイトはすかさずこう返しました。

「私たちは、2大会前にも取っています」

アメリカの女子アイスホッケーチームは、2018年の平昌五輪でも金メダルを取っています。ユーモアを交えながらも、女子チームの実力と歴史をはっきりと示す言葉でした。ヒラリー・ナイトは、沈黙ではなく、ユーモアと知性でこの出来事に応えました。そして、その姿は、多くの人から称賛されました。それは、女性が「説明係」を引き受けることが当然だからではありません。彼女の言葉と行動が、可視化され、評価され、称えられたからです。

感情労働も、見えない労働も、本来は社会を支える重要な働きです。だからこそ、それが当然のものとして女性に押し付けられたり、見えないまま消費されたりするべきではありません。

ヒラリー・ナイトの「それは、私の責任ではありません」という言葉は、そのことを静かに、しかしはっきりと示してくれたのです。

