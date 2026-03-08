◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（32）は8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の豪州戦前に行われた公式会見に出席した。

豪州戦の前に行われたC組の韓国―台湾で、台湾が延長10回タイブレークの末、5―4で勝利。この結果を受け、大会連覇を狙う侍ジャパンの準々決勝進出が決まった。報道陣からの問いに吉田は「今知りました」と笑顔。また、天覧試合となる豪州戦へ向けては「天覧試合ということで素晴らしい一日で終えられることを祈っています。皆さんに勝利を届けられればと思っています」と静かに意気込んだ。

吉田は初戦の台湾戦から4番に座り、前日7日の韓国戦では鈴木との2者連続で右翼席へ特大のアーチを放つなど2安打3打点の活躍。ここまで2試合で打率・571、1本塁打、4打点と中軸として申し分ない活躍だ。好調の要因についても問われ「去年の後半にかけて状態が良くなってきた。体の状態がいいというのが一番だと思います」と淡々と語った。