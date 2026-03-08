◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦前に行われた公式会見に出席。試合前に行われた台湾―韓国の結果で準々決勝進出が決まったが、残り2戦「自分たちの戦いをして、いい形で向こうに行きたいと思います」と語った。

指揮官は、この日のオーストラリア戦含み2試合を残した段階で米国で行われる決勝ラウンド進出が決まったことを受け「いや、まだまだ（マイアミでの戦いは）先なので、きっちりオーストラリア戦、チョコ戦と自分たちの戦いをして、いい形で向こうに行きたいと思います」と話した。

チーム状態は「非常にいい状態、いい流れで来ていると思っています」と評価。天覧試合となるオーストラリア戦に向けて「本当に、ありがたいことですし、最後まで気を引き締めてゲーム終了までしっかりと日本らしい野球をしたいなと思います」と表情を引き締めた。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜