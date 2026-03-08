【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】「誤審」の決定的瞬間（リプレイあり）

歴史的な大勝の裏で、またしても不可解な判定が起きてしまった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW千葉玲海菜が、敵陣での鋭いドリブル突破からコーナーキックを獲得したかに見えたが、判定はまさかのゴールキック。明らかな誤審に、本人が唖然とする事態となった。

なでしこジャパンは日本時間3月7日、AFC女子アジアカップ2026のグループC第2節でインド女子代表と対戦。11−0というゴールラッシュで大勝を収めてベスト8進出を決めたが、完全な誤審と呼べるシーンがあった。

日本が4点リードで迎えた38分だ。敵陣でボールを持った千葉が、持ち前のスピードを生かして縦への突破を狙う。まずは相手FWピヤリ・ザクサを急加速で抜き去ると、カバーに入ったDFサリタ・ユムナムに対してもさらに縦へ仕掛けた。

攻防の末にボールがゴールラインを割ると、キルギス人のヴェロニカ・ベルナツカイア主審はインドボールのゴールキックを指示。これに対して千葉は唖然とした表情を浮かべ、両手を大きく広げてコーナーキックをアピールした。直後に中継で流れたリプレイ映像を確認すると、ボールは間違いなくユムナムの足に当たってからピッチの外に出ていた。

決勝トーナメント以降は拮抗した戦いになるはず

今大会はVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が導入されているものの、このシーンは介入の条件を満たさないため、判定が覆ることはなかった。なでしこジャパンは、第1節のチャイニーズ・タイペイ戦（2−0）でも明らかなオンサイドがオフサイドと判定される不運に見舞われており、2試合連続での不可解なジャッジとなった。

今回は11−0という大差のつく展開だったため勝敗に影響はなかった。しかし、決勝トーナメント以降は韓国、オーストラリア、北朝鮮、中国といった強豪国との実力伯仲の戦いが予想される。拮抗した試合においては、1つのプレーが試合の流れを変えかねないうえ、1つのコーナーキックが勝敗の行方を大きく左右しかねない。まずは3月10日に控えるグループステージ第3節のベトナム戦で、審判団にはより正確なジャッジを求めたい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

