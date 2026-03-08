【衝撃の言動：女子編】えっ間違い？正解…？右と左で違うくつ下【第24話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、娘さんのとある“間違い”に気がついたときに起こった一件です。
年長の娘さんが、足元を見て何やらしている様子。気になってよく見ると、左右の靴下の柄が違うのです。
ママ「ねえ、靴下の柄が左右違ってるよ。同じの履いておいで」
間違えて履いちゃったのかなと優しく促すママ。しかし娘さんの口からは「え、ダメだよ！」と驚きの回答が。ダメなの？
娘「右足のプリンセスと左足の雪だるまで、お話をさせる遊びするの！」
まさかの靴下劇場、はじまりはじまり。娘さん、想像力が豊かでステキですね。このような柔軟な発想・遊び方は小さいころならでは。ママも一緒に楽しんでみてはいかがでしょう？
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
