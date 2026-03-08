木下稜介は開幕戦で日本勢トップ4位 豪州の31歳がプレーオフ制す
＜ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 最終日◇8日◇ロイヤル・オークランド＆グレンジゴルフクラブ（ニュージーランド）◇7221ヤード・パー72＞国内男子ツアー開幕戦（豪州との共同主管）の最終ラウンドが終了した。
≪写真≫ガチ比較！ 新作ドライバーの初速を計測してみた
ツアー通算3勝の34歳・木下稜介が7バーディ・3ボギーの「68」をマーク。日本勢最上位となるトータル13アンダー・4位タイに入った。岩崎亜久竜はトータル12アンダー・6位タイ。細野勇策はトータル11アンダー・11位タイ、?川泰果と藤本佳則はトータル10アンダー・15位タイで4日間を終えた。優勝はトータル15アンダーまで伸ばした31歳のトラビス・スマイス（オーストラリア）。ジャック・トンプソン（オーストラリア）との5ホールに及ぶプレーオフを制し、日本ツアー初勝利を挙げた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝したスマイスは2342万8042円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子開幕戦 最終結果
木下稜介 プロフィール＆成績
松山英樹、久常涼は？ 米男子30億円大会のリーダーボード
＜LIVE＞竹田麗央がV争い 米女子のスコア速報
国内女子開幕戦 最終結果
≪写真≫ガチ比較！ 新作ドライバーの初速を計測してみた
ツアー通算3勝の34歳・木下稜介が7バーディ・3ボギーの「68」をマーク。日本勢最上位となるトータル13アンダー・4位タイに入った。岩崎亜久竜はトータル12アンダー・6位タイ。細野勇策はトータル11アンダー・11位タイ、?川泰果と藤本佳則はトータル10アンダー・15位タイで4日間を終えた。優勝はトータル15アンダーまで伸ばした31歳のトラビス・スマイス（オーストラリア）。ジャック・トンプソン（オーストラリア）との5ホールに及ぶプレーオフを制し、日本ツアー初勝利を挙げた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝したスマイスは2342万8042円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子開幕戦 最終結果
木下稜介 プロフィール＆成績
松山英樹、久常涼は？ 米男子30億円大会のリーダーボード
＜LIVE＞竹田麗央がV争い 米女子のスコア速報
国内女子開幕戦 最終結果