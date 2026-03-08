【今週の運勢】3月9日（月）〜3月15日（日）の運勢第1位は魚座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 3月9日（月）〜3月15日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★魚座

運勢第1位！ 培った知恵を現実世界に解き放つときです。今週のあなたは、周囲が認める「知の象徴」。あなたが放つ指針が、周囲の迷いを晴らす羅針盤となります。内省は終わり、あなたの生き方そのものを誰かの教材として提示していくことで、周囲を動かす圧倒的な影響力を手に入れて。

第2位★蠍座

運勢第2位！ 執着を手放した後に残った「純粋な意志」を、いよいよ現実の形にするときです。過去の役割を終え、新しいステージへ進む覚悟を決めてください。あなたの静かな決断は、周囲にも強い影響を与え、物事を根本から変えていく力となります。恐れず、確信に従って進みましょう。

第3位★蟹座

運勢第3位！ 違和感を解消して見つけた「本当に安心できる場所」を整え、大切な人を招き入れる週です。あなたの細やかな感受性は、今や誰かを癒やし、育てるための力へと進化しています。目に見えない部分を整えるあなたの丁寧な姿勢が、周囲に安心感と確かな勇気を与えることでいい循環が生まれていきそう。

第4位★牡羊座

先週見極めた「本物の衝動」を、今週は具体的な形にして周囲へ手渡すタイミングです。1人で抱え込まず、あなたの情熱を言葉にして伝えてみて。その純粋なエネルギーが周囲を勇気づけ、停滞していた物事を動かす強力なエンジンとなります。自分の直感を信じて一歩踏み出して。

第5位★獅子座

内側の確信を、堂々と「自分のスタイル」として表現してください。周囲の反応を気にする必要はありません。あなたが自分を信じて放つ光が、迷っている誰かにとっての道標となります。あなたのリーダーシップが自然と形になり、尊敬を集める流れが生まれる素晴らしい週です。

第6位★射手座

拡大の手を休め、自分の進むべき方向を再確認したあなたは、今や強固な「自分軸」を持っています。そのビジョンを周囲に語り、共有しましょう。あなたの言葉に共鳴するサポーターが現れ、夢が現実的な計画へと進化します。焦らず、内側から溢れる知恵を形にして。

第7位★天秤座

新しく書き換えた「自分だけの基準」を、具体的なライフスタイルとして実践に移しましょう。外の調和を優先するのではなく、あなたの内なる整合性を大切にする姿が、かえって周囲に安心感を与えます。自分を律する静かな強さが、新しい環境での信頼を勝ち取るでしょう。

第8位★双子座

情報を見抜いた先にある「本質」を、あなたの言葉で要約して発信しましょう。今週は「教えること」で自分自身の理解も深まるとき。複雑な状況をシンプルに紐解くあなたの視点が、周囲にとっての救いとなります。信頼できる仲間と知恵を交換し、いい循環を楽しんで。

第9位★牡牛座

研ぎ澄まされた感覚で選び抜いた「本物」を、今週は生活の基盤に据えてください。今まで安心だと思っていたものへの違和感は、あなたの感性が進化した証拠。あなたが今感じる「心地よさ」の基準を周囲に共有することで、必要なものが自然と集まっていく星回りです。

第10位★山羊座

再構築した盤石な基盤の上に、新しい「教え」や「ルール」を書き込んでいきましょう。あなたの安定感は、今や自分だけでなく周囲を支える大きな力です。目先の利益よりも、長く続く仕組みを作ることに集中してみて。誠実な積み重ねが、揺るがない地位を約束してくれます。

第11位★水瓶座

内側で更新された新しい意識を、具体的なメッセージとして発信してください。あなたのユニークな視点は、誰かにとっての暗闇を照らす光になります。過去の自分に合わせた役割を脱ぎ捨て、新しい自分としての活動を始めましょう。あなたの発信が、新しい仲間を引き寄せます。

第12位★乙女座

整理して純度が高まったあなたの「こだわり」や「技術」を、惜しみなく他者に伝承するタイミングです。不要なものを削ぎ落としたからこそ、今持っているものの価値が際立ちます。完璧を目指すよりも、あなたが培ってきた「続けられるコツ」をシェアすると広がっていきます。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

