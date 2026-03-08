「PCOS」という言葉を聞いたことはあるだろうか。「Polycystic Ovary Syndrome＝多嚢胞性卵巣症候群（たのうほうせいらんそうしょうこうぐん）」の略称で、女性特有のホルモン障害のことだ。不妊症に悩む女性が診断されることが多いだけでなく、子宮内膜がんや糖尿病などを発症するリスクも潜んでいる。アメリカで啓発活動を行う女性に話を聞いた。

PCOS＝多嚢胞性卵巣症候群は、卵巣の中にある卵胞の数が通常よりも多い症状のことだ。排卵が起こりにくくなり、月経不順や不妊症の原因にもなっている。月経不順によって子宮内膜が毎月剥離されない場合は、子宮内膜がんのリスクも高まるとされている。

男性ホルモンが過剰に分泌されることが背景にあるとされ、多毛やニキビなどの症状が出ることも報告されている。さらには糖尿病や高血圧、肥満、心血管疾患などの慢性疾患を発症するリスクも高いという。

日本でもPCOSであることを公表する著名人なども増えているが、WHO＝世界保健機関は、世界のPCOS患者のうち7割は「診断されていない状態」だと推定している。症状が多様であるほか、人によって程度も様々だからだ。

【PCOS患者に考えられる症状(WHO HPより引用)】

・月経が断続的、不規則、または無し/月経量が多い、月経期間が長い/月経痛がある

・妊娠しにくい、または不妊症・顔や体の毛が濃くなる

・女性型脱毛症または薄毛・ニキビまたは脂性肌

◇

アメリカでは女性の10〜15％の割合でPCOSを発症するとされていて、啓発活動が積極的に行われている。今回、全米PCOS協会の創設者、サーシャ・オッティ氏に話を聞いた。

オッティ氏らはこれまで、PCOS患者の実体験などを集め、PCOS研究を推進するよう連邦議会に働きかけてきた。その成果として、FDA＝米食品医薬品局主導のPCOSをテーマとした会議の開催や、9月をPCOS啓発月間に指定することなどを実現してきた。

―PCOSを啓発するにあたり、当事者からはどのような声が聞かれるのか？

「何年も、時には10年以上も医師を転々とし、症状は正常だ・気のせいだ・過剰反応だと言われ続けた人々の話をよく耳にする。あるいは、あなたの行動、食べ過ぎ、運動不足が原因だと軽視され続けた、と。そしてようやくPCOSと診断される頃には、 多くの患者は健康状態や子供を産む能力などを取り戻せない段階にある。早期診断が受けられなかったこと、治療の選択肢がなかったことが与える影響は極めて深刻だ」

オッティ氏によると、アメリカでは患者がPCOSであると診断されるまでに、平均で2年以上の歳月がかかっているという。さらに、連邦政府のPCOS研究に対する投資は「有病率と負担に全く見合わない水準」だと指摘する。

◇

「PCOSが医学文献で初めて報告されてから90年以上が経過しているが、世界中のどの国にも根本的な治療法は存在しない。これまで女性に影響を与える疾患は注目されず、軽視され、優先順位も付けられてこなかったからだ。私たちの取り組みはまさにその状況を変えようとしている」

オッティ氏は診断が遅れる要因として、PCOSの診断に用いられるテストが人種や民族によって異なる結果を示すことを指摘する。その上で「優れた取り組み」として日本の事例に触れた。日本では近年、日本産科婦人科学会がPCOSの診断基準や治療方針の改定に取り組んでいる。

「日本の研究者たちは、国際基準がPCOSの日本患者における実際の症状を反映していないことを認識し、年齢層や日本で使用される検査機器ごとに特化したホルモン基準値を設定した。これは世界的に見てもまだ行われていない。この必要性を特定した日本に対し、ただただ称賛を送りたい」

―PCOSの疑いがある、または診断を受けたらどうすればいい？

「PCOSを管理するための第一歩は生活習慣だ。可能な限り健康的な生活を送ることが、糖尿病などの二次的な併存疾患を防ぐことになる。体を動かし、加工されていない食品を食べ、食物繊維やタンパク質を摂取し、できるだけパッケージ食品を避け、メンタルヘルスにも気を配り、十分な睡眠をとることが大事だ」

―PCOSに悩む人へ

「PCOSが軽視されることなく真剣に受け止められるよう、そして次世代の少女や女性たちが何年も診断も治療も支援も受けられないまま過ごす必要がなくなるよう、私たちはこれからも声をあげ続ける」

◇◇◇

PCOSに限らず、自分の体質を早めに知ることは、これからの人生の選択肢を広げることにつながると感じる。

