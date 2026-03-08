◆オープン戦 阪神２―３巨人（８日・甲子園）

阪神の育成・嶋村麟士朗捕手が８日、“マン振り”で１軍初本塁打を放った。「スリーツー（フルカウント）から当てに行かずに全力でマン振りで振りにいこうと思った結果ホームランになっただけ」。謙遜しながらも、思い切りの良さが功を奏した。

２点を追う８回１死、巨人・田和の７球目、１３８キロスライダーを力いっぱい右翼スタンドへ引っ張った。「浜風のことも分かっているので、全力で走った。右翼の動きとか、お客さんの歓声を聞いて『あ、ホームランだな』と思って（ダイヤモンドを）回りました」と振り返った。６日・ソフトバンク戦（甲子園）では甲子園初安打を記録。攻守で支配下登録へアピールを続けている。

この日、バッテリーを組んだ伊原、木下、早川はともに２４年ドラフトで入団した同期だ。「今考えるとそうでしたね！投手が誰であろうと、自分はやることをやっているだけ」と特段意識したわけではないが、感慨深げに振り返った。６日のソフトバンク戦は、投手陣を完封リレーに導いたが、巨人戦では「まだチャンスの場面や得点圏に出てからどんなバッティングをするのか把握しきれなかった」と課題を口にした。「この１試合だけで色々学べたし、対策できることもある」と前を向き、支配下枠を勝ち取る。