お笑いコンビ・ガンバレルーヤが「国際女性デー」に制定されている８日、都内で行われた、東京都主催の体験型イベント「キラリ☆サイエンス Ｆｅｓ！ 〜見る。ふれる。つくる。わたしの“好き”を見つけよう！〜」に出席した。

女子小中学生を対象に、科学の楽しさなどを伝えることを目的したイベントで、この日は生クリームの入ったペットボトルを振ってバターを作る実験を行い、子供達と交流を図った。

生クリームからバターにするためには強い衝撃が必要ということを知らされたよしこは、その瞬間に「クソが！！」と持ちギャグを絶叫。振動ではなく言葉で衝撃を与えると、子供達は思わず驚いた様子で「ごめんね、口を抑えて、すごい衝撃を受けてる」と苦笑いで謝罪。「罵声が一番強い衝撃ですから、そうすれば一撃なんじゃないかなと思って」と弁明した。

その後もよしこは全力でボトルを振りながら子供達に次々インパクトある顔で近づき、すごむ場面も。らしさ全開でイベントを盛り上げていた。

実はガンバレルーヤは２年連続で「女子中学生が選ぶ一番好きなお笑い芸人」ランキングで１位となるほどの人気ぶりでこの日も子供達から盛大な歓迎を受けていた。人気の秘密についてよしこは「理由を聞いたら元気で明るいからっていう理由なんですよ」と苦笑いで明かしていた。