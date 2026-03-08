株価指数先物 【週間展望】―外部環境に加えてSQ週で波乱の展開に
今週の日経225先物は、中東情勢の緊迫化や米国のスタグフレーション（景気停滞と物価上昇が同時に進行）懸念などに加え、週末に控える3月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）に絡んだ需給要因によって、ボラティリティ（変動幅）の大きい相場展開になりそうだ。
6日の米国市場は大幅に下落した。2月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が9万2000人減と市場予想（約6万人増）に反して減少。失業率は4.4％と前月から横ばいを見込んでいた市場予想（4.3％）を上回った。米労働市場の悪化によって利下げ期待は意識されるものの、原油先物が1バレル＝90ドル台に乗せる上昇のなかではインフレ圧力となる。
米国とイスラエルは2月28日、イラン全土の標的を攻撃。軍事衝突の長期化懸念がリスク回避へと向かわせ、前週の日経225先物は2月最終週（2月24～27日）の上昇分（＋2260円）を帳消しにしており、下落幅は3370円に達した。週前半の下落でこれまで続いていたボリンジャーバンドの+1σと+2σによるレンジを割り込み、3月4日には中心値（25日）を下抜け-1σまで売られた。
週半ば以降は、-1σと25日移動平均線とのレンジでの推移が続いたが、6日の取引終了後のナイトセッションは5万4020円で終えており、-1σが位置する5万4390円を割り込んでいる。一時5万3750円まで下落幅を広げる場面があり、75日線（5万2800円）および-2σ（5万2610円）とのレンジに移行する可能性もある。
-1σと25日線とのレンジを概ねキープし、早い段階で25日線を突破できれば、前週の下落に対するリバランスが意識され、25日線と+1σ（5万7940円）とのレンジ推移に向かうことも考えられる。本来であれば、週末のメジャーSQに向けて限月交代に伴うロールオーバーの取引が中心となるため、トレンドの出にくい状況になりやすい。しかし、足もとのボラティリティの大きい推移のなかでは、ヘッジ対応の商いによって波乱含みの展開となる可能性を警戒しておきたい。
イランのペゼシュキアン大統領は、イランから攻撃を受けた近隣諸国に謝罪し、イランを攻撃していない国には攻撃を行わないよう指示したと報じられている。一方、トランプ米大統領は、無条件降伏以外は受け入れないと自身のSNSに投稿。攻撃対象としていなかったイラン国内の地域や集団についても、攻撃を検討すると表明したと伝えられている。原油先物の100ドル乗せが視野に入るなかで、関連する報道がトリガーとなる形で先物市場が大きく変動する展開も予想される。
そのほか、米国では2月下旬の英住宅金融会社マーケット・フィナンシャル・ソリューションズの破綻をきっかけに、ファンドが企業に直接融資するプライベートクレジット市場を巡る懸念が高まっていることも重荷になる。今週は2月の米消費者物価指数（CPI）や1月の米個人消費支出（PCEデフレーター）の発表が予定されているため、経済指標の結果を受けた米国市場の影響も受けやすくなる。
日経225先物は前週の調整局面で、上向きで推移する13週線（5万3930円）が支持線として機能している。13週線を支持線としたトレンドが昨年5月以降、続いていることもあり、同水準では自律反発を狙った押し目狙いのロングが入りやすい。また、ショートについても、いったんカバーを誘う可能性はあろう。
そのため、同線が支持線として機能する局面では、オプション権利行使価格の5万4000円から5万7000円のレンジを想定。13週線を明確に割り込んでくる局面では、5万2000円～5万4000円のレンジを意識しておきたい。もっとも、下へのバイアスが強まる局面で75日線や日足の-2σを下回ると、-3σ（5万0840円）が射程に入るほか、年初につけた5万0430円が意識されることでロング解消の動きが一段と強まりそうだ。