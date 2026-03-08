6日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が、15日（日）にアクシオン福岡で開催される倉敷アブレイズ戦にて、「中央福岡ヤクルト販売マッチデー」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本試合ではヤクルトブースにて来場者へヤクルトを配布する（なくなり次第終了）ほか、入場口にて「選手応援うちわ」を先着でプレゼントするとしている。なお、当日の始球式には中央福岡ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長の竹内基さんが登場する。

また、大抽選会も実施。入場時に抽選番号付きチラシを配布、試合終了後にMCより当選番号の発表が行われる。抽選会の景品はカノアのオーセンティックユニフォーム（1名）や、ミカサ記念品用バレーボール（5名）、ヤクルトマン人形（5名）が用意されている。当選した方は、会場外のヤクルトブースで景品の交換が可能だ。

さらに、中央福岡ヤクルト販売ブースではヤクルト製品を販売。200円以上購入した方にはカノアと中央福岡ヤクルト販売のオリジナルカード（ランダム1枚）をプレゼント、3000円以上購入した方にはオリジナルカード全種類をプレゼントするとのことだ。

イベント目白押しのこの機会をお見逃しなく。