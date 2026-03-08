◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本8ー6韓国（7日、東京ドーム）

8-6で迎えた9回を締めたのは侍ジャパンの守護神、大勢投手。周東佑京選手のスーパープレーに助けられながらも、WBCで初セーブをあげました。

その後、Netflixのポストゲームショーに出演。WBCアンバサダーの渡辺謙さんと、スペシャルサポーターの二宮和也さんに、解説の和田毅さん、鳥谷敬さんとカメラの前に立ちました。

「2点差なった瞬間に腹をくくりました」と振り返った大勢投手。「1つ、1試合抑えることができたので、今後の試合に入るときに落ち着いては入れるなって感じます」と続けました。

ブルペンではどんな気持ちで試合展開を見ていたのか聞かれると、「先のことを考えるのよくないですけど、ブルペンではタイブレークの話とか、誰が投げるとか話してました」と明かした大勢投手。メジャーの3人があわせて4本のホームランを放ったことについては「ホームランって素晴らしいなと野球を見ている感じする。ホームラン打っていただいて助かりましたね」と語りました。

今回のWBCは日本国内ではNetflixが配信していて、試合の前後の時間を盛り上げるためにプレゲームショー、ポストゲームショーのプログラムを設けています。