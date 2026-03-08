¡Ú ²¬ÅÄ¼Ó²Â ¡Û¡¡½é¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¡àÌòËþ 3Ëü2ÀéÅÀá¡¡à¤¤¤Ä¤«¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÂî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤á
¥×¥í¿ý»Î¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯ Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼(4·î»Ï¤Þ¤ê)È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²¬ÅÄ¼Ó²Â ¡Û¡¡½é¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¡àÌòËþ 3Ëü2ÀéÅÀá¡¡à¤¤¤Ä¤«¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÂî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤á
¼«¿È½é¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç»É·ãÅª¤Ê¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏàÊÉ³Ý¤±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤È¤«¤Ë¡ÄÃÖ¤¯¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»É·ã¤¬¡Ê¾Ð¡Ë²ñ¼Ò¤ËÃÖ¤¯¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¼«Âð¤È¤«¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éá¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢à¼ä¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤Òá¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà½é¤á¤Æ¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿ÌòËþ¤¬»Í°Å¹ïÃ±µ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç3Ëü2000ÅÀ¤Çá¤È¿ý»Î¤é¤·¤¤Åú¤¨¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ò¤¹¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬àËã¿ý£¶£°¡ó¡¢·ÝÇ½¤Ê¤É¤¬£´£°¡ó¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£Ëã¿ý¤Ï¾ï¤Ë¡È°ìÈÖ¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤Î»Å»ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤³¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾ï¤ËËã¿ý¤Î¸¦ïÓ¤ÏÂÕ¤é¤º¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Èá¤È¡ÖËã¿ý¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¿ýÂî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¿Í¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤Èà¤Û¤È¤ó¤ÉËã¿ýÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬Ëã¿ýÂî¤ËºÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤À¤±Âç¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¸½ºßWBC¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²ÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¶á¤Å¤¯²Ö¸«¤Îµ¨Àá¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇËã¿ýÂî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤ÏàÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¤È¥Ó¥ë¤Î´Ö¤ÎÏ©¾å¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤éÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èô¹Ôµ¡¤Ã¤ÆÂà¶þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤·¤¢¤Ã¤¿¤é10»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤âÍ¾Íµ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¿ýÂîÃÖ¤¤¤Æ¤ëÈô¹Ôµ¡¤À¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¾è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¿·¤·¤¤Äó°Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û